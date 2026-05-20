[헤럴드경제=장연주 기자] 스타벅스의 ‘탱크데이’ 이벤트가 논란을 불라 일으킨 가운데, 이재명 대통령이 패션플랫폼 무신사의 카드뉴스를 겨냥해 “돈이 마귀라지만 사람의 탈을 쓰고 이럴수가 있나”라며 강하게 비판했다.

이 대통령은 20일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 무신사의 카드뉴스를 공유하면서 “박종철 열사 고문치사사건, 그로 시발된 6월 민주항쟁을 모욕하고 조롱하는 광고”라고 지적했다.

공유된 무신사 카드뉴스를 보면, 슬리퍼형 양말 제품 사진과 함께 ‘속건성 책상을 탁쳤더니 억하고 말라서’라는 문구가 적혀 있다.

이 같은 내용은 1987년 박종철 고문치사 사건 당시 치안본부 발표 내용인 “책상을 탁 치니 억 하고 죽었다”를 연상시킨다.

그러면서 이 대통령은 “제보받은 것인데 진짜인지 확인해 봐야겠다. 여러분도 함께 확인해 달라”면서 “사실이 아니길 바라지만, 사실이라면 참으로 심각한 문제”라고 꼬집었다.

이 대통령이 공유한 무신사 카드뉴스는 지난 2019년 무신사 공식 인스타그램 계정에 게시된 ‘속건성 양말’ 광고인 것으로 전해졌다.

당시 무신사는 논란이 되자 게시물을 삭제하고 사과문을 게재했다.

무신사 측은 “해당 문구가 엄중한 역사적 의미를 가지고 있었음에도 홍보 목적으로 사용한 것에 대해 사과한다”고 했다. 이어 민주열사박종철기념사업회를 방문해 사과하고 담당 직원을 징계했다.

한편, 스타벅스는 이벤트를 진행하며 ‘탱크데이’, ‘책상에 탁!’이라는 문구를 사용해, 5·18민주화운동 당시 계엄군의 탱크 투입을 연상시킨다는 비판이 잇따랐다. 결국 거센 비판에 정용진 신세계그룹 회장은 직접 사과문을 내고 재발 방지를 약속했다.