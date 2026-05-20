기존 상암·가산·부천에 이어 4번째 데이터센터 프로젝트

[헤럴드경제=김희량 기자] DL건설이 최근 연이은 데이터센터 수주를 이뤄내며 AI(인공지능) 인프라 시장을 주도하는 업체로 거듭나고 있다.

20일 DL건설은 공사비는 1268억원 규모의 부천 삼정 AI 허브센터 신축공사를 수주했다고 밝혔다.

해당 사업은 경기도 부천시 오정구 삼정동 48-59, 61번지 일원에 지하 2층~지상 4층, 연면적 약 1만763㎡ 규모로 데이터센터를 조성하는 것으로 공사 기간은 26개월이다.

약 9.8MW 규모의 AI 연산 특화 데이터센터인 이 허브센터 프로젝트는 유진그룹 계열 ㈜동양과 디씨플랫폼㈜이 사업을 진행한다.

DL건설은 시공 과정에서 옥상층 주요 장비와 냉방 배관을 사전 모듈화할 예정이다. DL건설 관계자는 “사전 모듈화를 통해 용접 작업을 약 70% 줄여 품질 안정성과 작업 효율을 동시에 확보할 수 있다”면서 “토공·파일 공정을 통합 발주해 초기 공정 리스크를 선제적으로 관리하고, 전체 공정을 2% 이상 단축할 것”이라고 설명했다.

고집적 AI 서버 환경에 대응 가능한 고효율 액체냉각 시스템을 적용, 서버 랙(Server Rack) 단위의 냉각 효율과 운용 안정성 또한 강화한다. 더불어 DL건설은 고층·고중량 설비가 집중되는 데이터센터 특성을 고려해 안전성과 구조 안정성을 중심으로 시공 계획을 세웠다.

이번 수주는 상암 데이터센터, 가산 AI 데이터센터, 부천 데이터센터에 이은 4번째 수주에 해당한다. DL관계자는 “SRC(Steel Reinforced Concrete) 구조를 적용해 구조적 안정성과 자중 저감을 동시에 확보했으며, 이러한 기술적 접근이 발주처의 신뢰확보로 이어졌다”고 말했다.

한편 DL건설은 지난해 잠정 매출 1조6526억원, 영업이익은 699억원을 기록했다.