[헤럴드경제=이원율 기자]역사 왜곡 논란에 휘말린 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’과 관련, 극본을 쓴 작가도 사과문을 올렸다.

유지원 작가는 19일 오후 공식 홈페이지에 사과문을 올려 “‘21세기 대군부인’의 고증 논란으로 시청자 여러분께 실망과 심려를 끼친 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다고 연합뉴스가 전했다.

유 작가는 “조선의 예법을 현대에 적용하고, 가상의 현대 왕실을 그리는 과정 중 철저한 자료 조사와 고증이 부족했다”며 “특히 즉위식에서 구류면류관을 쓰고 ‘천세’라고 산호(山呼)하는 장면은 조선 의례를 현대에 적용하며 고려했어야 할 역사적 맥락을 세심하게 살피지 못한 저의 불찰”이라고 했다.

유 작가는 “혹 더 큰 불편을 드리지 않을지 조심스러운 마음에 이렇게 말씀드리기까지 시간이 지체됐다”며 “더 많은 분들에게 폐를 끼치게 됐다”고 했다.

그러면서 “제 고민의 깊이가 부족함으로 인해 상처받은 모든 분들에게 다시 한 번 깊은 사과 말씀을 올린다”고 했다.

또 “시청자 여러분들께서 보내주신 비판과 지적을 마음에 새기고, 작가로 부족했던 자신을 돌아보고 반성하겠다”고 했다.

‘21세기 대군부인’은 유 작가의 데뷔작이자 2022년 MBC 극본공모전 당선작이다.

입헌군주제가 남은 가상의 대한민국을 배경으로 평민인 재벌 성희주(아이유 분)와 왕의 둘째 아들인 이안대군(변우석)의 로맨스를 담았다.

유명 스타인 변우석과 아이유가 주인공으로 캐스팅돼 올해 최고 기대작으로 꼽히기도 했지만, 방송 중 역사 왜곡 논란으로 상황이 달라졌다.

지난 15일 11화의 이안대군이 왕위에 오르는 즉위식 중 왕이 자주국의 황제가 쓰는 십이면류관 대신 제후국(제후가 다스리는 나라)에서 쓰던 구류면류관을 쓰고, 신하들이 자주국의 상징인 ‘만세’ 대신 제후국이 쓰는 ‘천세’를 외쳐 일각에서는 동북공정의 빌미를 제공했다는 비판도 받았다.

21세기 입헌군주제가 남아있는 가상의 세계관이라고 하지만, 자주국인 대한민국에는 부적절한 설정이라는 취지였다.

주연배우인 변우석은 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램에서 “작품이 촬영되고 연기하는 과정에서 제가 작품에 담긴 역사적 맥락과 의미가 무엇이고 그것이 시청자 여러분께 어떻게 받아들여질 수 있을지에 대한 고민이 부족했다”며 사과문을 올렸다. 아이유 또한 인스타그램을 통해 “드라마 속 여러 역사 고증 문제들에 있어 더 깊이 고민하지 않고 연기에 임한 점 변명의 여지 없이 반성하고 사과드린다”고 했다.

서경덕 “중국 동북공정 빌미 제공”

이와 관련, 서경덕 성신여대 교수는 자신의 페이스북 계정에서 “현재 중화권 온라인 커뮤니티와 SNS에서도 관련 논란이 확산하고 있다”며 “무엇보다 이번 논란의 가장 큰 문제는 중국 동북공정에 빌미를 제공했다는 점”이라고 했다.

서 교수는 “글로벌 OTT를 통해 전 세계 시청자들이 함께 보는 역사물 콘텐츠라면 정확한 고증뿐만 아니라 주변국의 역사왜곡 상황도 유심히 체크를 해야만 한다”며 “이 부분을 놓친 게 가장 뼈아프다”고 했다.

서 교수는 “논란을 이제부터라도 거울 삼아 앞으로는 이런 일이 재발하지 않도록 주의를 기울여야 할 것”이라고 했다.

한국사 강사인 최태성은 인스타그램 계정에서 “더 단단한 고증 시스템을 구축하는 데 지혜를 모았으면 한다”며 “정부 기관인 국가유산청과 문화체육관광부 예산도 이쪽으로 일부나마 편성해주시길 바란다”고 했다.

또 “배우님들이 계약을 체결할 때 고증은 누구에게, 어디서, 어느 정도로 받았는지가 작품 선정의 중요 조건 중 하나가 되기를 바란다”고 덧붙였다.