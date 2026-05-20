칭다오 생산 거점 기반 中 시장 입지 강화 “완성차 협력 확대·신규 거래처 발굴 집중”

[헤럴드경제=서재근 기자] 넥센타이어가 지난 15일부터 17일까지 사흘간 중국 산둥성 광라오 국제박람센터에서 열린 ‘2026 광라오 국제 고무·타이어 및 자동차 부품 전시회’에 참가, 고성능·저소음 제품을 대거 선보였다고 20일 밝혔다.

이번 전시회는 중국 최대 규모의 타이어 및 자동차 부품 전시회 중 하나로 800여 개 기업이 참가했다. 넥센타이어는 이번 전시회에서 엔페라 스포츠·엔페라 프리머스 QX·로디안 GTX·엔프리즈 CX 등 총 4개 제품군 8종을 선보였다.

특히, 전기차 보급 확대로 저소음 타이어에 대한 수요가 급증하는 중국 시장 트렌드에 맞춰 엔페라 스포츠·엔페라 프리머스 QX·로디안 GTX 라인에도 흡음재를 적용한 저소음 타이어를 출시하고 일반 타이어와 함께 나란히 전시해 제품 기술력을 직접 비교·체험할 수 있도록 구성했다.

넥센타이어는 국내 창녕·양산과 유럽 체코, 중국 칭다오에 생산 거점을 운영하며 글로벌 생산 체계를 구축하고 있다. 최근 중국 완성차 업체들의 글로벌 수출 확대와 전기차 시장 성장으로 현지 타이어 시장의 전략적 중요성이 높아지는 만큼 현지 생산 거점을 중심으로 현지 유통망 확대와 완성차 업체와의 협력을 지속해서 강화해 나가겠다는 구상이다.

넥센타이어는 앞서 지난 1월에는 현대자동차의 중국 시장 전략형 전기차 ‘일렉시오’에 신차용 타이어 공급한 데 이어 립모터·VGV 등 현지 브랜드와의 협력을 이어가고 있다. 아울러 투후(TUHU) 등 현지 유통사와의 협업을 통해 판매 네트워크도 강화하고 있다.

넥센타이어 관계자는 “광라오가 위치한 산둥성은 중국 전체 타이어 생산량의 3분의 1을 차지하는 글로벌 타이어 산업의 핵심 거점”이라며 “앞으로도 칭다오 생산 거점을 기반으로 완성차 협력과 유통망을 적극 확대하고 고성능 제품으로 중국 시장 공략에 더욱 속도를 내겠다”라고 말했다.

한편, 넥센타이어는 오는 6월 9일부터 11일까지 독일 쾰른에서 열리는 ‘타이어 쾰른 2026’에 참가할 예정이다.