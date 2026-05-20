“과감한 디자인 실용성 구현” PV5·GV60 마그마 등 본상 수상

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차·기아가 세계 3대 디자인상 가운데 하나인 ‘2026 레드 닷 어워드: 제품 디자인’에서 최우수상 1개와 본상 4개를 수상하며 5관왕에 올랐다고 20일 밝혔다.

올해 레드 닷 어워드에서는 기아 EV4가 최우수상을, 기아 PV5·제네시스 GV60 마그마·모바일 로봇 플랫폼 모베드(MobED)·현대 사원증 케이스가 본상을 받았다.

독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 레드 닷 어워드는 제품 디자인, 브랜드·커뮤니케이션 디자인, 디자인 콘셉트 부문에서 우수 디자인을 선정하는 글로벌 디자인상이다.

기아 EV4는 기아 디자인 철학인 ‘오퍼짓 유나이티드’를 기반으로 기존 세단의 틀을 깨는 과감한 디자인과 실용성을 구현해 최고상인 최우수상을 수상했다. EV4는 패스트백 실루엣과 해치백 스타일의 역동적 비례를 통해 전동화 세단의 새로운 방향성을 제시했다는 평가를 받았다.

기아는 EV6(2022년), EV9(2024년), EV3(2025년)에 이어 EV4까지 전용 전기차 모델로 네 번째 레드 닷 수상 기록을 세우게 됐다.

본상을 받은 PV5는 실용성을 극대화한 패키지와 미래지향적이면서도 강인한 디자인이 특징이다. 앞서 ‘2026 iF 디자인 어워드’에서 최고상인 금상을 수상한 바 있다.

제네시스 GV60 마그마는 공력 중심 설계와 전용 마그마 디테일을 결합해 세련된 우아함과 강렬한 존재감을 인정받았다.

현대차·기아 로보틱스랩이 개발한 모바일 로봇 플랫폼 모베드와 현대 사원증 케이스도 나란히 본상을 수상했다. 현대 사원증 케이스는 맥세이프 기능과 모듈형 릴홀더 시스템을 적용해 사용자 경험 개선한 것이 특징이다.

현대차·기아 관계자는 “이번 수상은 현대차, 기아, 제네시스 각 브랜드가 가진 고유한 디자인 철학과 미래에 대한 영감이 응집된 결과”라며 “앞으로도 차별화된 디자인으로 고객에게 새로운 가치와 경험을 제공하겠다”고 말했다.