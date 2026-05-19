5·18 역사적 맥락 등 상세히 전해 SNS상 스타벅스 불매 움직임 등

[헤럴드경제=김은희 기자] 스타벅스코리아가 5·18 광주민주화운동 46주년인 지난 18일 ‘탱크데이’ 이벤트를 진행한 것에 대해 외신도 비중 있게 보도했다. 주요 외신은 이번 이벤트가 ‘엄청난 논란을 불러일으켰다’고 전했고 ‘악의적인 조롱으로 규정됐다’고 언급하기도 했다.

19일 연합뉴스 보도에 따르면 로이터통신은 스타벅스코리아가 전날 진행한 해당 이벤트를 ‘부적절한 마케팅’이라고 표현하며 이번 일로 손정현 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표가 해임됐다고 전했다.

로이터통신은 5·18 광주민주화운동의 역사적 맥락을 상세히 설명하며 당시 군부의 진압으로 시민 수백명이 사망한 것으로 추산되는 와중에 이번 캠페인이 기념일과 맞물려 진행됐다고 꼬집었다.

AFP통신의 경우 ‘탱크데이’ 표현에 대해 “1980년 광주민주화운동 당시 시위대를 진압하는 데 사용된 군용 차량을 연상시킨다는 광범위한 비판을 불러일으켰다”고 언급했다. 그러면서 이재명 대통령이 엑스(X·옛 트위터)를 통해 해당 이벤트를 두고 “분노한다”고 밝힌 사실도 전했다.

영국 BBC 방송은 “스타벅스코리아 대표가 역사적 유혈 사건을 연상케 한 캠페인을 이유로 해임됐다”고 보도했다.

BBC 방송은 “어처구니없고 화가 치밀어 오른다”는 한 소셜미디어(SNS) 사용자의 게시글을 소개하며 스타벅스코리아와 신세계를 상대로 불매운동을 해야 한다는 요구도 있다고 덧붙였다. 스타벅스코리아는 스타벅스 글로벌 본사와 신세계그룹 이마트의 합작 법인이다.

또한 영국 일간 가디언은 “스타벅스코리아 최고경영자(CEO)가 민주화 시위대 학살을 연상케 하는 광고로 해임됐다”면서 광주전남추모연대가 성명에서 “악의적인 조롱”이라고 비판한 사실을 보도했다.

가디언은 정용진 신세계그룹 회장의 과거 반공 언급이 주목받고 있다고도 덧붙였다.