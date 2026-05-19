[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시는 19일 서구 치평동 광주보훈회관에서 ‘참전기념탑 건립 공원조성계획 변경·기본구상 용역 착수보고회’를 열어 사업 추진 방향과 향후 계획을 공유했다.

참전기념탑 건립은 국가를 위해 헌신한 참전유공자들의 명예를 선양하고 이들의 숭고한 희생정신을 계승하기 위한 사업이다.

시는 시립수목원, 광주공원, 상무시민공원 등 후보지를 대상으로 현장 검토를 거쳐 건립 예정 부지로 상무시민공원을 확정했다.

이번 용역은 참전기념탑 건립에 따른 공원조성계획 변경과 기본구상을 마련하기 위한 것으로 오는 7월 완료될 예정이다.

시는 용역 결과가 나오는 대로 디자인 공모를 실시해 참전기념탑의 구체적 규모와 형태를 확정 지을 계획이다.

박용수 시 민주인권평화국장은 “참전기념탑은 단순한 조형물이 아니라 국가를 위해 헌신한 참전유공자들의 명예와 희생을 기억하고 계승하기 위한 뜻깊은 공간이 될 것”이라며 “보훈단체와 소통하며 자유와 평화의 소중한 가치를 되새길 수 있는 공간으로 조성하겠다”고 말했다.