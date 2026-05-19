“보수 원팀으로 힘 모아야 할 선거” 박맹우 무소속 후보, 완주의지 밝혀

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 6·3 지방선거 울산시장 선거를 앞두고 진보 진영인 더불어민주당과 진보당이 후보를 단일화하기로 한 가운데 국민의힘 울산시의원 후보들이 보수 진영 단일화를 촉구하고 나섰다.

울산시의원 선거에 출마한 국민의힘 소속 후보들은 19일 울산시의회 프레스센터에서 ‘울산의 내일을 위한 통합의 결단’을 촉구하는 기자회견을 열어 무소속 박맹우 후보의 단일화 협력을 요청했다.

기자회견 대표자로 나선 이성룡 전 울산시의회 의장은 박 후보에게 “울산의 더 큰 도약과 시민의 행복을 위해 지금은 힘을 모아야 할 때”라고 강조했다.

이어 박 후보가 민선3·4·5기 시장을 지낸 경력을 염두에 두고 “오늘의 울산이 대한민국 산업 수도로 성장하기까지 후보님의 헌신과 노력이 있었다는 점은 시민 모두가 알고 있는 것”이라며 “시민을 위해 울산의 큰 어른으로서, 선배 원로 정치인으로서 보수 통합에 앞장서 주시기를 정중히 부탁드린다”고 호소했다.

이에 대해 박 후보는 시의원 후보들의 기자회견 직후 입장문을 통해 “단일화 논의 과정에서 김두겸 후보 측이 ‘사퇴하고 따라오라’는 도저히 받아들일 수 없는 제안을 해 단일화 중단을 선언했다”며 “흔들리는 울산을 바로 세울 사람은 기호 6번 박맹우”라며 선거 완주의지를 분명히 했다.