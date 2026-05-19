[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도일자리재단 글로벌센터는 19일 ‘경기도 외국인 유학생 현장실습 및 인턴십 지원사업’의 성공적 추진을 위해 도내 6개 대학과 업무협약식 및 오리엔테이션을 가졌다.

이 사업은 국내 정주를 희망하는 우수 외국인 유학생에게 전공 연계 일경험을 제공하고, 외국인 인재 채용을 희망하는 도내 기업에 우수 인재를 연결하기 위해 추진됐다.

협약식에는 사업 참여 대학으로 선정된 경기과학기술대, 경복대, 단국대, 서정대, 신안산대, 한국공학대 관계자들이 참석했다.

협약에 따라 각 대학은 소속 유학생 및 졸업생 가운데 우수 인재를 선별해 실습 희망 기업에 연계한다. 실습 기간 중 학생 관리와 운영 지원에 적극 협력하기로 했다.

사업 참여 기업에는 현장실습 운영비 100만 원이 지원된다. 학생에게는 전공과 연계한 실무 참여 기회가 제공된다. 현장실습 및 인턴십은 오는 7월부터 옳 말까지 진행된다.

윤덕룡 경기도일자리재단 대표는 “6개 대학은 유학생들이 지역사회의 일원으로 안착하는 데 든든한 가교 역할을 할 것”이라고 했다.