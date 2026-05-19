[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시는 판교테크노밸리를 중심으로 한 독보적인 정보통신기술(ICT) 산업 생태계를 갖춘 양자 산업의 최적지로 떠오르고있다.

성남시는 ‘2026 양자클러스터 지정 공모’에 경기도-전북특별자치도 초광역 컨소시엄의 핵심 거점으로 참여, 대한민국 양자 산업 중심도시 도약에 나선다고 19일 밝혔다.

시는 지난 15일 과학기술정보통신부의 ‘2026 양자클러스터 지정 공모’에 참여하기 위해 경기도-전북특별자치도 초광역 컨소시엄 참여의향서를 경기도에 제출했다. 이어 경기도는 18일 성남시를 비롯한 참여 기관들과 함께 과학기술정보통신부에 양자클러스터 지정 공모 신청서를 제출했다.

성남시는 이번 공모를 통해 경기도 초광역 컨소시엄에 참여해 ‘양자컴퓨팅·통신 수요 거점(Spoke)’이자 ‘양자컴퓨팅 알고리즘 및 소프트웨어(SW) 개발 거점’ 조성을 추진한다.

특히 판교테크노밸리에 집적된 1800여 개 정보기술(IT)·바이오기술(BT)·문화기술(CT) 기업과 전국 팹리스 기업의 약 34%가 소재한 산업 기반을 바탕으로, 양자 기술의 핵심 수요처이자 실증 거점으로서 최적의 입지 조건을 갖추고 있다는 평가다.

경기도와 전북특별자치도는 이번 협력을 통해 연구개발부터 실증, 산업화까지 연계되는 양자전환(QX) 협력체계를 구축할 계획이다. 경기도는 연구개발과 기술 고도화 기능을 맡고, 전북은 실증 인프라와 산업 적용 기반을 담당해 역할을 분담한다.

성남시는 이 가운데 경기도의 연구개발 전략을 현장에서 구현하는 핵심 거점으로서, 양자컴퓨팅 알고리즘과 소프트웨어 개발을 중심으로 국가 양자 산업 밸류체인의 선순환 구조 구축에 주도적인 역할을 수행할 것으로 기대된다.