수원역 인근에 들어서는 중대형 주거단지 ‘수원역 아너스빌 플라츠’가 견본주택을 개관하고 본격적인 공급에 나선다.

SM동아건설산업이 공급하는 ‘수원역 아너스빌 플라츠’는 경기 수원시 팔달구 고등동 일원에 조성되며, 총 401실 규모로 공급된다. 전 호실은 전용면적 84㎡~119㎡의 중대형 평형으로 구성됐다.

단지는 수원역 약 300m 거리에 위치한 초역세권 입지를 갖췄다. 수도권 지하철 1호선과 수인분당선, KTX 이용이 가능하며, 향후 GTX-C 노선 개통이 예정돼 있다. GTX-C 개통 시 삼성역 등 서울 주요 업무지구 접근성이 개선될 것으로 예상된다.

생활 인프라도 갖췄다. 인근에는 AK플라자와 롯데몰 타임빌라스가 위치해 있으며, 화서역 스타필드 수원 등 다양한 쇼핑·문화시설 이용이 가능하다. 수원역 로데오거리와 병원, 금융시설 등 생활 편의시설도 인접해 있다.

직주근접 여건도 주목된다. 삼성전자 디지털시티와 수원델타플렉스, 탑동이노베이션밸리(예정) 등 주요 산업시설 접근성이 비교적 우수한 편이다. 상품 설계에는 수원시 최초 멀티 발코니 설계가 적용됐다. 발코니 단차 제거와 바닥난방 등을 통해 공간 활용성과 주거 편의성을 높였으며, 세대당 약 1.4대 수준의 주차 공간과 계절창고 설계도 마련됐다.

단지에는 삼성 홈닉 스마트홈 시스템도 도입된다. 입주민은 전용 애플리케이션을 통해 가전 및 IoT 기기 제어, 관리비 조회, 주차 등록 등의 기능을 이용할 수 있다. 커뮤니티 시설로는 골프연습장과 피트니스센터, 북카페, 키즈카페, 독서실, 공유오피스 등이 조성될 예정이다.

계약 조건으로는 1차 계약금 500만원 정액제와 중도금 무이자 혜택 등이 제공된다. 현관 중문과 붙박이장, 시스템에어컨 등 일부 품목도 무상 옵션으로 제공될 예정이다.

견본주택은 경기 수원시 권선구 고색동에 마련돼 있다.