[헤럴드경제=이명수 기자] 역사 왜곡 논란이 휩싸인 MBC 금토 드라마 ‘21세기 대군부인’에 대해 방송미디어통신위원회(방미통위)가 지원금 회수 가능성을 검토하고 있는 것으로 파악됐다고 스포츠경향이 보도했다.

이 매체는 ‘21세기 대군부인’은 방미통위와 한국방송통신전파진흥원(KCA)이 지난 4월 23일 프랑스 칸 국제 시리즈 페스티벌과 연계해 연 한국 드라마 투자설명회 선정작이지만 환수 검토 대상으로 거론되는 것이라고 전했다.

논란은 15일 11회 즉위식 장면에서 불거졌다. 신하들이 ‘만세’ 대신 ‘천세’를 외쳤고, 왕은 황제 격식의 십이류면류관(十二旒冕旒冠) 대신 제후국 격식의 구류면류관(九旒冕旒冠)을 썼다. 시청자들은 ‘21세기 입헌군주제 대한민국’이라는 가상의 세계관을 고려해도 조선 왕실 의례를 제후국식으로 묘사한 것은 부적절하다고 지적했다.

제작진은 지난 16일 공식 홈페이지에 사과문을 올리고 “세계관 설정 과정에서 역사적 맥락에 대한 고민이 부족했다”며 재방송·VOD·OTT에서 문제 장면의 오디오 자막을 수정하겠다고 했다.

쟁점은 환수의 법적 분기점이다. 방미통위·KCA의 칸 연계 사업은 제작비 보조금이 아니라 해외 마켓 투자 유치·상영 지원 성격이어서, 환수 가능 여부는 사업 협약서상 ‘사회적 물의’ 또는 ‘공익 훼손’ 환수 조항 유무에 달린 것으로 분석된다.

방미통위가 협약서 조항 적용 여부를 들여다보기 시작하면서 향후 K콘텐츠 해외 진출 지원 심사에 ‘역사 고증·사회적 영향’ 평가 항목이 추가될지도 후속 쟁점으로 떠오를 전망이다.