2028년까지 제조업 특화 한국어 교재 개발 협력사 외국인 근로자 1300명 대상 교육

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차그룹이 문화체육관광부 등과 협력해 제조업 분야 외국인 근로자의 한국어 교육 지원에 나선다.

현대차그룹은 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 문화체육관광부, 세종학당재단, 케이모빌리티 브릿지 재단과 ‘제조업 분야 외국인 근로자 대상 한국어 교육 지원 사업 업무협약(MOU)’을 체결했다고 19일 밝혔다.

이날 협약식에는 성 김 현대차그룹 전략기획담당 사장, 최휘영 문화체육관광부 장관, 전우용 세종학당재단 이사장, 안정구 케이모빌리티 브릿지 재단 이사장 등이 참석했다.

이번 협약에 따라 각 기관은 2028년까지 3년간 ▷제조업 특화 한국어 교재 및 학습 애플리케이션 개발 ▷직무·안전 중심 온·오프라인 통합 교육 제공 ▷학습 성과 평가 체계 구축 등에 협력한다.

현대차그룹은 한국어 교육 지원 사업 모델 기획과 사업 비용 지원을 맡고, 향후 글로벌 제조업 인력을 대상으로 교육 콘텐츠 확산에도 나설 계획이다.

문체부는 한국어 교육 지원 체계 수립과 우수 사례 확산을 위한 정책 지원을 담당한다. 문체부 산하 세종학당재단은 교육 콘텐츠 개발과 교육과정 설계·운영 등 사업 전반을 총괄한다. 케이모빌리티 브릿지 재단은 교육 참여 협력사 발굴과 현장 교육 운영 등을 지원한다.

이번 사업은 현대차그룹 협력사 130곳의 외국인 근로자 약 1300명을 대상으로 진행된다. 올해 일부 협력사를 대상으로 시범 운영한 뒤 프로그램을 고도화해 2027년 이후 국내외 사업장으로 확대 적용할 예정이다.

현대차그룹은 외국인 근로자의 의사소통 능력 향상을 통해 작업 효율을 높이고 안전사고를 예방하는 한편, 지역사회 적응과 삶의 질 개선에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

성 김 사장은 “최근 제조업 현장에서 외국인 근로자의 역할이 확대되면서 한국어 교육의 중요성도 커지고 있다”며 “이번 협약이 산업 현장에서 긍정적인 변화를 만드는 시작이 되기를 기대한다”고 말했다.

한편, 현대차그룹은 협력사 외국인 근로자에 대한 인식 개선과 동기 부여를 위해 EBS 프로그램 ‘글로벌 아빠 찾아 삼만리 시즌2’ 제작도 지원하고 있다.