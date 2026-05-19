“잃어버린 20년…북구를 1순위로”

[헤럴드경제=정석준 기자] 한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보는 19일 공약으로 ‘사람과 돈이 모이는 도시’ 비전을 소개했다. K-복합 아레나, 낙동강 생태하늘길, 구포시장 전국 3대 시장 성장, 올인원 도보관광화를 통해 실현하겠다는 구상이다.

한 후보는 이날 부산 북구 한진빌딩 선거사무소에서 이러한 내용이 담긴 1호 공약을 발표했다. 공약에는 ‘사람과 돈이 모이는 도시’, ‘일상이 행복한 명품 도시’, ‘따뜻하고 든든한 도시’를 비전으로 12개가 포함됐다.

한 후보는 “구포와 덕천, 북구 곳곳을 다니면서 사람을 만났다”며 “다들 ‘북구가 이제 한 번 발전했으면 한다’ ‘한동훈이는 할 수 있을 것이다’해서 만든 공약”이라고 설명했다.

이어 “잃어버린 20년이라고 부를 만한 주민들의 기대에 부응하지 못한 발전 속도를 보였던 북구를 부산 1순위, 대한민국 1순위로 끌어올려서 진짜 ‘갑’으로 만들겠다”고 덧붙였다.

공약에 대해서는 “구포역을 시작으로 낙동강 생태공원을 만들어서 북구에 사람이 모이게 할 것”이라며 “어떤 후보는 구포시장에 외지인이 많다고 하는데, 제가 온 이후에 구포시장 매출이 늘었다고 하는데, 사람이 모여야 경제가 성장한다”고 말했다.

한 후보는 “낙동강이 환경 등을 이유로 개발하지 못했는데 K-아레나를 만들어서 구포시장과 낙동강변 4개 생태공원을 연결할 것”이라며 “단순하게 시비나 국비로만 할 수는 없기에 민간투자방식(BTO) 등 민간에서 짓게하고 일정 기간 사용권을 주는 등의 방안도 고려 중”이라고 밝혔다.

일상이 행복한 명품도시로는 사통발달 스마트 교통, 격차없는 명품 에듀케어센터, 프리미엄 주거 환경 구축, 스포츠여가 시설 확충 등을 제안했다. 따뜻하고 더욱 든든한 도시를 위해서는 ‘희수법’ 제정을 강조했다. 그는 “발달장애 아동 기본권 보장법 제정 및 장애아동 바우처 본인 부담 상한제를 통해 개인에게 부담되는 짐을 들어 드릴 것”이라고 말했다.

한 후보는 “(많은 분들이) 이재명 정권과 장동혁 당권파의 협공을 받고 있는 한동훈이 이 상황을 극복해서 승리해야 한다고 말씀하신다”며 “장동혁 당권파의 퇴행, 이대로는 안 된다고 한다. 이걸 제대로 정상화할 수 있는 계기를 만들어야 한다”고 주장했다.

박민식 국민의힘 후보와의 야권 단일화 여부와 관련해선 “세상에 ‘100%’, ‘절대’ 이런 건 정치인에게는 없다. 오히려 그런 말을 하면 마음속에 두려움 같은 게 있는 것”이라며 “‘완전히’, ‘절대로’, ‘100%’ 이런 말씀을 드리진 않습니다만 민심이 이미 길을 내주고 있다”고 대답했다.