냉장고 옮기며 고강도 작업 시연 시뮬레이션서 수없이 반복 학습

현대자동차그룹의 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스가 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스(Atlas)’의 새로운 작업 수행 영상을 공개하며 상용화 가능성을 다시 한번 부각했다. 보스턴다이나믹스는 18일(현지시간) 공식 유튜브 채널에 ‘아틀라스, 음료 좀 가져다줄래?’라는 제목의 영상을 올렸다. 공개된 영상에서 아틀라스는 음료를 따로 꺼내 전달하는 대신, 음료가 들어 있는 약 45㎏의 미니 냉장고를 통째로 들어 연구원 앞으로 옮긴다.

이 과정에서 아틀라스는 몸통을 180도 회전한 뒤 자세를 낮춰 냉장고를 들어 올리고, 양팔과 상체로 하중을 지탱한 채 이동한다. 무거운 물체를 손끝으로만 잡는 것이 아니라 팔과 다리, 몸통을 함께 활용해 무게를 분산하고 균형을 잡는 모습이다. 사람도 혼자 들기 쉽지 않은 형태의 물체를 로봇이 안정적으로 다루는 장면을 통해 실제 산업 현장 투입 가능성을 보여준 것으로 풀이된다.

보스턴다이나믹스는 영상 설명에서 “사람들은 아틀라스가 음료를 가져다줄 수 있는지 묻지만, 이 로봇은 냉장고 전체를 통째로 가져다줄 수 있다”며 “AI 기반 동작 기술을 통해 무거운 물체를 다루는 고강도 작업을 수행하고 있다”고 강조했다. 이어 아틀라스가 팔과 다리, 몸통을 함께 활용해 냉장고의 무게를 안정적으로 지탱하고 제어한다고 설명했다.

이번 시연은 실제 제조·물류·건설 현장에서 요구되는 고강도 육체노동을 겨냥한 실험이다. 아틀라스처럼 팔과 다리, 몸통을 함께 활용해 하중을 나누고 자세를 조정하는 능력이 필요한 이유다. 보스턴다이나믹스는 이 같은 근력과 지구력, 균형 감각, 정교한 조작 능력이 인간형 로봇이 실제 산업 현장에 투입되기 위한 핵심 기술이라고 보고 있다.

보스턴다이나믹스는 아틀라스가 강화학습을 통해 냉장고를 드는 동작을 익혔다고 밝혔다. 시뮬레이션 환경에서 냉장고의 위치, 무게, 바닥과 물체의 마찰, 로봇 팔과 몸통 사이에 물체가 놓이는 방식 등을 수없이 바꿔가며 학습했다.

정경수 기자