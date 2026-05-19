UNDP와 소말리아 청년 훈련 협약

LG전자가 에티오피아에서 10년 이상 운영한 LG-KOICA 희망직업훈련학교 프로그램(사진)을 인근 국가인 소말리아에 전수하기로 했다고 19일 밝혔다. LG전자는 최근 아프리카 지역에서 사회공헌 활동을 지속하고 있다.

LG전자는 최근 에티오피아 아디스아바바에 위치한 LG-KOICA 희망직업훈련학교에서 유엔개발계획(UNDP)과 ‘소말리아 청년 기술훈련 협력을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. KOICA(한국국제협력단)도 이날 자리에 함께 했다.

LG전자는 UNDP와 KOICA가 소말리아에 새롭게 짓는 직업훈련학교에 LG-KOICA 희망직업훈련학교 교육과정과 운영 노하우를 전수한다. 교육과정과 운영매뉴얼 개발, 졸업생 취업 지원, 교육용 공구 및 테스트 제품 선정 등 직업훈련학교 운영 노하우 전수를 위해 소말리아에서 근무할 강사의 교육과 LG-KOICA 희망직업훈련학교 운영 시스템 벤치마킹 기회도 제공한다.

에티오피아 LG-KOICA 희망직업훈련학교는 2014년부터 운영돼 현지 청년들의 자립을 도왔다. 아프리카 유일의 한국전쟁 참전국인 에티오피아에 대한 보은 차원에서 LG가 세운 전기·전자, IT 무상 직업훈련시설이다. 이 학교의 누적 졸업생 611명 전원이 취업, 창업을 통해 사회에 진출해 있다.

우수 졸업생에겐 LG전자 중아서비스법인의 채용 전환형 인턴십 기회를 제공하고 창업을 희망하는 학생들에게 교내 창업지원센터를 통해 실무 교육 및 멘토링도 지원하고 있다. 이 같은 성과를 인정받아 지난 2020년 에티오피아 정부로부터 직업훈련학교 우수사례로도 선정된 바 있다. 이정완 기자