싱가포르 PIER71 교류 및 ‘글로벌 창업육성 프로그램’ 소개

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 18,19일 양일간 싱가포르의 해운항만 창업지원 기관인 PIER71과 함께 ‘해운항만 스타트업 글로벌 진출 지원 행사’를 개최했다.

이번 행사는 부산항만공사의 해운물류분야 창업지원 플랫폼 ‘1876 부산’ 입주기업들과 함께 지난해 싱가포르에서 개최된 아시아 최대 해운·물류 박람회인 ‘TOC ASIA 2025’에 참가했을 당시 구축했던 협력 네트워크가 계기가 됐다.

PIER71은 싱가포르 정부와 국립대학이 공동설립한 해양·항만 스타트업 지원기관으로, 올해는 PIER71 관계자들이 직접 부산을 방문, 부산지역 창업기업들과 만남을 갖게 됐다.

행사 첫날인 18일에는 PIER71 담당자들이 부산항만공사 본사를 방문해 부산항만공사 보육기업인 (주)파이시스소프트 및 아이피엘엠에스와 1:1 간담회를 갖고, 싱가포르 시장 진출 및 기술 협력 방안을 심도 있게 논의한다.

이어 참석자들은 부산항만공사의 항만안내선 ‘이그린호’에 탑승해 부산항 현장을 둘러봤다. 또 부산기술창업투자원, 부산지역산업진흥원 관계자들을 비롯해 각 기관에서 보육 중인 유망 스타트업들과 교류의 시간을 가졌다.

둘째 날인 19일에는 부산창조경제혁신센터에서 PIER71이 주관하는 ‘스마트 포트 챌린지(Smart Port Challenge, SPC) 설명회’가 개최됐다.

스마트 포트 챌린지는 전 세계 해양 분야의 혁신 과제를 스타트업의 기술로 해결하기 위한 싱가포르의 대표적인 창업육성 프로그램으로 선정되면 지원금과 함께 싱가포르 항만에서 기술 실증과 투자를 연계할 기회를 제공한다.

부산항만공사 관계자는 “이번 행사를 통해 부산항만공사가 지원하는 창업기업들의 지속적인 성장을 도모하고, 기술협력 및 네트워킹을 통한 글로벌 해외 진출을 지원할 계획이다”고 말했다.