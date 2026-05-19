마곡 통합 사옥 ‘소노트리니티 커먼스’ 全계열사 임직원 소통 초점·시너지 ↑

“소노트리니티그룹의 새 사옥 ‘소노트리니티 커먼스’는 그룹의 철학과 새로운 비전을 담은 공간입니다.”

지난 15일 서울 강서구 마곡동에 있는 소노트리니티그룹의 신사옥 ‘소노트리니티 커먼스’를 찾았다. 소노트리니티 커먼스는 지상 13층~지하 7층 규모로, 전 계열사 임직원 1300여명이 근무하는 통합 사옥이다. 열린 공간이나 광장을 의미하는 ‘커먼스(Commons)’의 사전적 의미처럼 사옥은 단순한 사무공간을 넘어 휴식과 소통의 공간으로 기획됐다. 지역주민 등 외부에 개방된 공용공간인 ‘가든 커먼스’부터 그룹의 ‘호스피탈리티(환대)’ 철학을 엿볼 수 있다.

‘더 체크인 바이 소노트리니티’에서는 호텔·리조트·항공에 이르는 그룹의 포트폴리오를 한눈에 확인할 수 있다. 바로 옆엔 생화와 조화로 구성된 도서관 ‘더 북눅’이 있다. 직원들이 직접 엄선한 여행·취미·반려동물 등 다양한 라이프스타일 관련서적 1300여권을 모아둔 공간이다. 2층 브랜드 플래그십카페 ‘플라워플로우’에서는 최상급 원두를 모아 개발한 커피·음료를 제공한다. 서준혁 소노트리니티그룹 회장이 직접 개발에 참여했다는 ‘말차 콜드폼 에스프레소’가 시그니처 음료다.

건물 3~13층은 업무 전용공간이다. 업무층에서 먼저 눈에 띈 것은 신발장이다. 불편한 구두를 벗고 편안하게 슬리퍼를 신고 업무에 집중할 수 있다. 임원에게 보고할 때도 재킷을 벗고 슬리퍼를 신는다. 층마다 가장 전망이 좋은 곳에 브레이크룸과 라운지를 배치해 직원들은 편안한 분위기에서 일을 할 수 있다.

미팅룸도 다양하다. 1인 집중공간인 ‘포커스 부스’부터 4~16인실 규모 회의실 140여개를 구축했다. 60여명이 들어갈 수 있는 대회의실 ‘커먼스 포럼’은 고대로마의 공공광장인 포럼처럼 직원들이 자유롭게 의견을 교환하는 공간이다.

트리니티항공의 ‘심장’인 종합통제실도 통합 사옥에 입주했다. 이곳에선 운항관리사 등 전문인력이 항공기 운항상황을 24시간 실시간 모니터링한다.

호텔·리조트·항공·상조 등 각 계열사 고객의 문의와 예약을 책임지는 예약센터와 상황실은 시너지를 위해 한 층에 모였다.

김미경 트리니티항공 예약센터장은 “통합 사옥으로 유관부서 연결성을 높였다”며 “국내 국적사 중 유일하게 자회사로 운영해 고객만족과 서비스를 끌어올리고 있다”고 전했다.

강승연 기자