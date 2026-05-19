금융사 중 최초…금융 콘텐츠 대중화 AI기술 도입, 차별화한 영상 공개 눈길 연 1500편 업로드·매주 130만회 조회

삼성증권은 공식 유튜브 채널(사진)이 12일 기준 국내 금융사 최초로 구독자 300만명을 돌파했다고 19일 밝혔다.

삼성증권은 어렵게 여겨지는 금융에 예능, 트렌드 콘텐츠를 결합해 대중화를 이끌었다. 연간 약 1500편의 영상을 제작·업로드하고 있으며, 매주 평균 조회수는 132만회를 웃돈다.

특히 삼성증권은 생성형 인공지능(AI)을 콘텐츠 제작 과정에 적극 활용하고 있다. AI를 영상 제작과 편집, 비주얼 구현 등에 적극 활용하며 효율성과 완성도를 높였다.

지난해 공개한 광고영상인 ‘씬의 한수’는 전날 기준 조회수가 300만회를 넘어섰을 정도로 큰 인기를 끌고 있다. 이 영상은 마치 블록버스터 재난 영화 예고편처럼 긴박한 분위기를 연출하며, 세상에 닥친 위기를 삼성증권 모바일 애플리케이션인 엠팝에서 해결할 수 있다는 메시지를 담고 있다.

올해 상반기 공개된 ‘개인종합자산관리계좌’(ISA) 활용 팁을 쉽게 정리한 ‘ISA 투자사용 설명서’ 시리즈는 전편이 10만회 이상의 조회수를 기록했다.

3월 출시한 국내증시 복귀계좌(RIA)를 홍보하기 위해 AI 음원과 영상으로 만든 락발라드풍 뮤직비디오 ‘리아(RIA)가 있는 곳’ 등을 선보이기도 했다. 이 밖에도 자체음원을 제작했던 트로트송 ‘우상향인생’, K-팝 스타일의 ‘라이언보이즈’, 유언대용신탁을 발라드 음악 뮤직비디오로 만든 ‘유 빌리브드 인 미’ 등의 콘텐츠들이 인기를 끌었다.

삼성증권 관계자는 “삼성증권 유튜브는 금융을 쉽고 재미있게 전달하기 위해 끊임없이 새로운 형식을 시도해왔다”며 “앞으로도 AI 기술과 차별화한 콘텐츠 기획력을 기반으로 금융 콘텐츠 시장의 흐름을 선도해가겠다”고 말했다.

삼성증권은 구독자 300만명 돌파를 기념해 고객 참여형 이벤트 ‘300을 찾아라’를 진행한다. 간판, 주소 등 일상에서 발견한 ‘300’을 사진으로 촬영해 응모하면 된다. 숫자 3을 활용한 ‘럭키 3-데이’ 이벤트도 열린다. 23일과 30일 오후 3시부터 1시간 동안 참여 가능한 한정 퀴즈 이벤트다. 김지윤 기자