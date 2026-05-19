[헤럴드경제=이명수 기자] 남편이 결혼 전 연금복권에 당첨됐다는 사실을 뒤늦게 알게 된 후 배신감을 느꼈다는 여성의 글이 눈길을 끌고 있다.

17일 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에는 ‘남편 연금복권 당첨 사실’이라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이는 “남편이 결혼 전에 연금복권에 당첨됐던 사실을 최근에서야 알게 됐다”며 “지금까지 3년 동안 한마디도 하지 않고 숨기고 있었다”고 했다.

그러면서 “큰돈 자체보다도 그 사실을 계속 말하지 않았다는 게 너무 충격이고 배신감이 든다”고 밝혔다.

또 “나는 부부 사이에서는 이런 부분을 기본적으로 공유하는 게 맞다고 생각했다”며 “괜히 허탈한 기분이 든다”고 심경을 전했다.

남편이 사실을 숨긴 배경을 두고 A씨는 연애 시절 자신의 성향을 언급하기도 했다.

그녀는 “내가 물욕이 많아 연애할 때부터 남편이 못마땅해하긴 했다. 그래도 난 남자가 이 정도는 해줘야 한다고 생각했다”며 “이런 것과 별개로 결혼했는데 저런 식으로 감춘 게 너무 소름 끼친다”고 주장했다.

이에 대해 누리꾼들은 “가족인데 숨겼다는 것 자체가 서운하고 배신감이 들 수 있다”, “결혼 전 당첨된 건데 굳이 말할 의무가 있느냐”, “아내가 본인 입으로 물욕이 많다고 인정할 정도면, 남편 입장에서는 돈을 탐낼 아내의 모습이 싫었을 수 있다”, “평소에 남편 용돈을 쥐어짜듯 통제한 것은 아니냐” 등 다양한 반응을 보였다.