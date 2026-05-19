한국도로교통공단과 협업 ‘바른 드라이버 캠페인’ 시행 5월 19일부터 한 달간 실시

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국토요타자동차는 안전한 교통문화 확산과 교통안전 인식 제고를 위해 한국도로교통공단과 참여형 교통안전 사회공헌활동(CSR)인 ‘바른 드라이버 캠페인’을 실시한다고 19일 밝혔다.

캠페인은 오는 6월 19일까지 한 달간 토요타·렉서스 공식 홈페이지와 SNS 채널, 전국 토요타·렉서스 전시장, 렉서스 복합문화공간 커넥트투 등 온·오프라인에서 진행된다.

캠페인의 핵심 프로그램인 ‘바른 드라이버 테스트’는 총 20개 문항으로 구성됐다. 참가자는 테스트 결과를 통해 자신의 운전 습관 유형을 확인하고, 평소 운전 중 놓치기 쉬운 안전운전 팁과 주의해야 할 사항 등을 살펴볼 수 있다.

아울러 참가자가 지정된 해시태그와 함께 토요타코리아 공식 인스타그램을 태그해 테스트 결과를 공유하면 추첨을 통해 토요타 가주 레이싱 굿즈를 포함 소정의 경품을 증정할 예정이다.

이병진 한국토요타자동차 부사장은 “좋은 운전 습관은 자신의 운전 성향을 되돌아보는 작은 관심에서 시작된다”며 “이번 캠페인을 통해 안전한 교통 환경과 성숙한 운전 문화가 확산될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.