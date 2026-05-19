‘양자내성암호 시범전환 지원사업’…주요 국방 시스템에 PQC 적용 KT, 공공·민간으로 PQC 적용 확대…차세대 보안 서비스 모델 지속 개발

[헤럴드경제=박세정 기자] KT가 양자내성암호 기술을 기반으로 주요 국방 시스템의 보안 체계를 강화한다. 양자내성암호는 양자컴퓨터로도 풀기 어려운 것으로 알려진 수학적 난제에 기반해 설계된 차세대 암호 기술이다.

KT는 과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 ‘2026년 양자내성암호 시범전환 지원사업’을 통해 국방 시스템에 양자내성암호(PQC)를 적용한다고 19일 밝혔다.

이는 양자컴퓨팅 기술 발전에 따른 보안 위협에 대응하기 위한 사업이다. 기존 공개키 암호체계의 구조적 한계를 보완하기 위한 취지로 추진됐다. 기존 암호체계는 양자컴퓨터로 인해 무력화될 수 있다는 우려가 커지면서, 전 세계적으로 양자내성암호 전환이 가속화되고 있다. 이 사업은 미래 양자 공격에도 안전한 암호 기술을 국가 핵심 인프라에 적용·검증하는 것을 목표로 한다.

우선 KT는 국방부와 육군정보통신학교를 대상으로 양자내성암호 실증 프로젝트를 수행한다. (주)대영에스텍·(주)이에스이와 컨소시엄을 구성했다.

KT는 ▷스마트부대 플랫폼(edge)-사용자 PC ▷CCTV-영상저장시스템(NVR) ▷드론-지상관제시스템(GCS) ▷5G라우터-코어네트워크 등 주요 인프라 구간에 양자내성암호 모듈을 적용한다. 실제 전장 환경에서의 성능과 적용성을 검증한다. 국방 데이터 전 생애주기에 양자내성암호를 적용·검증해 나갈 계획이다.

KT는 국방을 넘어 공공·민간 영역으로 양자내성암호 적용을 확대할 계획이다. 글로벌 보안 기준에 부합하는 차세대 보안 서비스 모델 개발도 지속할 방침이다. KT는 이번 국방 분야 외에도 ▷서울-부산간 이기종 양자암호통신 연동 실증 ▷신한은행 하이브리드 양자 보안망 ▷국립암센터 AI 의료데이터 양자암호화 사업 등을 추진한 바 있다.

전명준 KT Enterprise서비스본부장 상무는 “양자내성암호는 다가올 양자컴퓨팅 시대에 대비한 국가 사이버 안보의 핵심 기술”이라며 “국방 분야 시범사업 수행을 통해 대한민국 통신 및 보안 기술의 신뢰성을 높이고 안전한 AX 환경 구축에 앞장서겠다”고 말했다.

한편, 정부의 올해 양자내성암호 시범전환 지원사업은 교통·국방·금융·우주·통신 등 5개 핵심 분야에서 추진된다. 지난해에는 에너지·의료·행정 등 분야에서 시범전환을 진행했다.