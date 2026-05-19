LGU+, 보이넥스트도어 ‘브랜드 앰배서더’ 파트너십 체결 ‘매장·SNS·플랫폼’ 잇는 팬덤 기반 마케팅 진행

[헤럴드경제=박세정 기자] 아이돌그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 LG유플러스의 새 얼굴이 됐다.

LG유플러스는 보이넥스트도어와 브랜드 앰배서더 파트너십을 체결하고 새로운 캠페인을 진행한다고 19일 밝혔다.

이번 캠페인을 통해 LG유플러스는 보이넥스트도어의 앨범 IP와 뮤직비디오를 활용한 광고 콘텐츠를 선보인다. 특히, 단순 모델 중심의 광고 방식을 넘어 팬덤의 참여와 확산을 중심에 둔 팬덤 기반 마케팅을 진행하는 것이 특징이다.

이를위해 디지털·옥외 광고와 오프라인 매장·U+one앱·SNS를 연계해 팬덤 기반 고객 접점 기회를 확대했다. 온라인에서 모인 관심이 실제 매장 방문으로 이어지도록, 디지털부터 오프라인까지 고객이 경험하는 흐름을 자연스럽게 연결했다고 LG유플러스 측은 설명했다.

오프라인 접점도 강화한다. LG유플러스는 전국 매장에서 캠페인 크리에이티브를 활용한 홍보물을 운영한다. 매장 내 뮤직비디오 송출 등을 통해 고객 체험 요소를 확대할 예정이다.

온라인에서는 공식 SNS를 통한 참여형 이벤트를 진행한다. U+one 앱 내 컬처·라이프 영역에서 보이넥스트도어 앨범 소개 콘텐츠를 제공한다. LG유플러스 플랫폼을 기반으로 콘텐츠 유통도 함께 추진하는 전략이다.

LG유플러스는 팬덤의 높은 결속력과 참여 문화를 기반으로, 고객과 브랜드가 함께 소통하는 차별화된 브랜드 경험을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

김다림 LG유플러스 마케팅커뮤니케이션담당은 “소비자의 참여와 확산이 자연스럽게 이어질 수 있도록 디지털·옥외·매장·자사 플랫폼을 유기적으로 연결했다”며 “고객의 관심부터 구매까지 이어지는 여정 전반에서 차별화된 접점을 마련해 시장 차별화에 기여하겠다”고 말했다.

한편, 보이넥스트도어는 6인조 보이그룹이다. 오는 6월8일 정규 1집 발매를 앞두고 있으며, 선공개 곡 ‘똑똑똑’을 선보이고 본격 활동을 시작했다.