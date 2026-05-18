순천시, 호수공원 산책로 데크길 확장 완료

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시가 신대지구 ‘신대천’ 폭 넓힘 공사가 주민들의 호평을 받는 가운데 도심 속 조례호수공원 생태복원 사업도 실행에 옮기고 있다.

조례호수공원은 최근 하천 경관개선과 맨발걷기길 정비, 친수공간 리모델링 등을 통해 단순한 휴식공간을 넘어 도심 속 대표 생태거점으로 새롭게 변화하고 있다.

시는 이용객이 많은 호수변 구간의 보행환경 개선을 위해 산책로 700m를 넓혀 폭 4~7m 규모로 확장해 보다 쾌적하고 안전한 보행 환경을 마련했다.

데크길은 기존 수목을 최대한 보존하면서 폭을 1.5~3m까지 넓혀 시민들이 자연과 호수를 가까이에서 느낄 수 있도록 했다.

특히 확장된 데크길은 호수 경관과 자연 지형을 살린 친환경 방식으로 조성돼 수변과 자연이 조화를 이루는 공간으로 재탄생해 조례동과 왕지동 주민들의 사랑을 받고 있다.

호수를 따라 이어지는 산책 동선은 휴식과 운동, 경관 감상이 동시에 가능한 공간으로 재구성돼 시민과 관광객 모두가 머물고 싶은 도심 속 생태거점 역할을 할 것으로 기대된다.

향후에는 목교 확장·정비를 비롯해 공중 화장실 등 편의시설 개선 사업도 설계를 마친 뒤 추진할 방침이다.

시 관계자는 “신대천 친수공간 조성을 비롯해 하천·공원·도심 녹지를 유기적으로 연결하는 생태 네트워크 구축을 통해 ‘생태수도 순천’ 완성에 속도를 내고 있다”고 설명했다.