본업 무관한 펀드 대표 회사 사모사채 인수 주장 의사결정 과정 공개 촉구

[헤럴드경제=부애리 기자] 영풍이 고려아연 자금이 본업과 무관한 회사에 반복적으로 흘러들어갔다며 의사결정 과정을 공개해야 한다고 18일 주장했다.

영풍은 “고려아연이 2019년 2월 본업과 무관한 지창배 원아시아파트너스 대표 소유의 청호컴넷 사모사채 약 70억원을 인수한 이후, 고려아연이 거의 단독 출자한 원아시아파트너스의 펀드 자금이 다시 청호컴넷의 상환 문제 해결에 사용된 정황이 드러났다”며 이같이 밝혔다.

회사 측은 특히 “왜 고려아연 자금이 최윤범 회장의 초·중학교 동창인 지 대표의 회사로 반복적으로 흘러 들어갔는지 밝혀야 한다”고 강조했다. 영풍은 “고려아연의 원아시아파트너스 6000억원대 출자의 출발점이 아니냐는 의문이 커지고 있다”고 지적했다.

영풍에 따르면 고려아연은 2019년 청호컴넷이 발행한 약 70억원 규모의 사모사채를 인수한 것으로 추정된다. 지 대표는 2019년 5월말 ‘원아시아파트너스’라는 신생 운용사를 설립한 뒤, 고려아연이 94.64%를 출자한 코리아그로쓰제1호 펀드 자금 약 100억원대를 유용해 청호컴넷 및 관계사의 자금난 해소에 사용한 혐의로 지난해 10월 유죄 판결을 받았다.

영풍 측은 “결국 고려아연이 먼저 청호컴넷에 돈을 넣었고, 나중에는 고려아연이 출자한 펀드 자금으로 해당 상환 부담이 해결된 셈”이라며 “고려아연 돈으로 고려아연 빚을 갚은 구조”라고 주장했다.

그러면서 “당시 청호컴넷은 자체적으로 사모사채를 상환할 여력이 부족했던 것으로 보인다”며 “그런데 지 대표는 원아시아파트너스를 설립한 직후 고려아연 자금을 끌어왔고, 이후 해당 자금이 청호컴넷 문제 해결에 사용됐다”고 지적했다.

영풍은 “왜 고려아연이 본업과 무관한 회사 사채를 인수했는지, 왜 신생 사모운용사였던 원아시아파트너스에 6000억원이 출자됐는지, 그리고 그 과정에서 최 회장이 어떤 역할을 했는지 반드시 밝혀져야 한다”고 강조했다.

이어 “2019년 2월 청호컴넷 지원이 최윤범-지창배 경제공동체의 출발점이었는지도 규명돼야 한다”며 “고려아연 이사회와 감사위원회는 관련 자료와 의사결정 과정을 전면 공개해야 한다”고 덧붙였다.

이와 관련 고려아연 측은 적법한 절차를 거친 정상적인 경영 판단이었다고 반박하고 있는 상황이다. 그러나 영풍이 ‘경제공동체’라는 표현까지 쓰며 공세 수위를 높임에 따라 양측의 공방은 더욱 치열해질 전망이다.