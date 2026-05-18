한일 숙박 상품 상호 연동 리럭스 380만 회원 보유 글로벌 관광객 확대 전략

[헤럴드경제=김명상 기자] 여기어때컴퍼니가 일본 온라인 여행사 플랫폼을 인수하며 동아시아 여행 시장으로 비즈니스 영역을 확장한다.

여기어때컴퍼니는 일본의 통신사업자 KDDI 산하의 ‘로코 파트너스(Loco-Partners)’ 지분 전량을 매입하는 계약을 체결했다고 18일 발표했다. 로코 파트너스는 일본의 하이엔드 여행 시장에서 여행 예약 플랫폼 ‘리럭스(Relux)’를 운영한다. 리럭스는 고급 호텔과 리조트, 료칸 부문에 특화해 회원 약 380만명을 보유한 일본의 여행 예약 플랫폼이다.

이번 M&A를 통해 여기어때컴퍼니는 한국과 일본의 여행 플랫폼을 운영하는 비즈니스 구조를 구축하게 될 전망이다. 국내 시장은 플랫폼 여기어때를 중심으로 한 자유 여행 부문과 함께 자회사 여기어때투어를 기반으로 한 패키지 여행 비즈니스에 진출해 운영 중이다. 여기에 일본 하이엔드 여행 플랫폼인 리럭스를 확보해 각 플랫폼 간 시너지를 낼 계획이다.

세 플랫폼은 상품 기획, 운영, 마케팅 전략, 기술 개발 등 차원에서 노하우를 공유한다. 여기어때컴퍼니는 리럭스에 한국 여행 상품을 연동하고, 리럭스의 일본 숙박 상품을 여기어때에 공급해 다른 플랫폼과의 차별성을 강화한다.

이를 통해 각 국가의 내수 시장을 공략하고 해외 여행을 오가는 수요도 겨냥한다. 방한 일본인의 인바운드 여행, 한국인의 일본 여행과 함께 그외 국가에서 동아시아를 찾는 여행객도 노린다. 글로벌 시장에서의 경쟁력을 갖춰 기업의 성장 동력을 유지한다는 목표다.

정명훈 여기어때컴퍼니 대표이사는 “일본 여행 플랫폼 인수로 인바운드 및 글로벌 시장에 직접 진출하는 토대를 만들었다”면서 “이번 M&A는 압도적인 역량을 기반으로 자신있게 새로운 시장에 도전하는 첫 발걸음”이라고 설명했다.