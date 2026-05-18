재판부, “인력 투입 평상시 수준으로 유지해야” 사측 주장 대폭 수용하는 일부 인용 결정 내렸지만 노조 “노측 입장도 일부 수용, 쟁위행위에 아무런 방해 안돼” “노사협상에서 타결을 목표로 성실하게 임할 것” 덧붙이기도

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 노동조합을 상대로 제기한 위법 쟁의행위 금지 가처분과 관련해 법원이 사측 주장을 대폭 수용하는 일부 인용 결정을 내렸다. 삼성전자 노조 측은 “노사협상에서 타결을 목표로 성실하게 임하겠다”면서도 “(이번 처분 결정이) 쟁의행위에는 아무런 방해가 되지 않는다”며 총파업 강행을 시사했다.

18일 초기업노조 삼성전자 지부를 대리하는 법무법인 마중은 법원이 삼성전자 사측의 입장을 일부 인용했지만 5월 21일 총파업에는 문제가 없다는 입장을 밝혔다.

노조 측은 입장문에서 “채권자인 삼성전자의 신청취지를 일부 인용했다”면서도 “안전보호시설과 보안작업의 존재와 필요성은 노조도 인정하는 취지였다. 구체적 범위와 인원을 다툰 것인데, 범위에 관해서는 채권자의 주장을, 인력에 관해서는 채무자의 주장을 인용한 취지로 보인다”는 입장을 내놨다.

앞서 이날 오전 재판부는 안전보호시설 및 시설 손상 방지, 제품 변질 방지를 위한 인력 투입을 평상시(평일 또는 주말‧휴일) 수준으로 유지해야 한다고 판단했다.

아울러 초기업노조와 최승호 위원장에 대해 시설의 전부 또는 일부를 점거하는 행위와 시설에 잠금장치를 설치하거나 근로자의 출입을 방해하는 행위를 금지했다.

재판부는 노조가 이번 결정을 어길 경우 각 노조가 1일 위반당 1억원, 최승호 지부장과 우하경 위원장 직무대행이 각 1000만원을 배상해야 한다고 판단했다.

이에 대해 법무법인 마중은 재판부가 노조 측이 주장한 주말‧휴일 수준 근무를 명시한 점을 들어 노조 측 입장이 일부 인용됐다며 파업에는 지장이 없다는 입장을 내놨다.

법무법인 마중은 삼성전자는 평일 기준 7000명의 근무를 주장했으나, 노조는 주말 또는 연휴 인력을 주장해 이 부분이 인용됐기 때문에 구체적인 인원은 7000명보다 적어야 할 것“이라고 주장했다.

법원이 노측 입장을 인용해 줘 사측 주장인 7000명보다 더 적은 인력이 근무하게 될 것이어서 ”쟁의행위에 아무런 방해가 되지 않는다“는 것이다.

이어 삼성전자에 “노조가 노조원을 지휘할 수 있도록 해당 부서별로 필요 인력을 구체적으로 취합해 노조에 통지해달라”고 주장했다.

노조 측은 “이번 법원 결정을 존중해 5월 21일로 예정된 쟁의활동을 할 것”이라며 “현재 진행 중인 노사협상에도 타결을 목표로 성실하게 임하겠다”고 했다.

일각에서는 만약 삼성전자 노사 측이 합의에 이르지 못하게 되면, 총파업 참여 인원에 대해서도 중앙노동위원회가 조정에 나서야 한다는 분석이 나오고 있다.