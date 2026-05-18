‘대한민국 혁신기업(기관/인물)·브랜드 대상’은 각 분야에서 차별화되는 혁신을 이루기 위해 노력해온 인물, 기업, 기관, 브랜드를 발굴, 격려하고 국내외 널리 알리기 위해 제정됐다.

다양한 분야에서 미래 성장동력을 만들어갈 혁신을 일구어온 기업‧인물‧브랜드를 발굴하는 대한민국 혁신기업(기관/인물)·브랜드 대상은 헤럴드 미디어 그룹이 주최하고 고품격 국영문 월간지 파워코리아가 주관했다. 또한 조혜진 아나운서의 사회, 이승재 음악연주로 진행되었으며 카운터테너 루이스 초이·뮤지컬배우 박소연의 축하공연이 큰 호응을 얻었다.

이번 시상식에서는 (재)원주미래산업진흥원, (사)이충무공선양군항제위원회/진해 군항제, EBS, 주한 키르기스스탄 대사관, 스타벅스, GS리테일, 연세BH의원, MEK Inc., iM라이프 김성한 고문, 나노그램 주식회사, 제미공헤어, (주)진솔씨앤피, 연극배우 홍경인 등 총 39개 기업/기관/인물/브랜드가 선정됐다.

한편 헤럴드 미디어 그룹(대표 최진영)이 주최하고 고품격 국영문 잡지 월간파워코리아를 발행하는 ㈜뉴스앤매거진 파워코리아(대표 백종원 발행인)가 주관한 ‘2026 대한민국 혁신기업(기관/인물)·브랜드 대상’은 약 2개월간의 공모 기간을 거쳤으며 5월 15일 서울 태평로 한국프레스센터 20층 내셔널프레스클럽에서 진행됐다.