우승시 2027년 한국오픈 출전권

[헤럴드경제=조용직 기자] 참마루건설배 제32회 한국미드아마추어골프선수권대회가 19일부터 21일까지 사흘간 전남 나주시 골드레이크 컨트리클럽 골드·레이크 코스(파72·1R 세팅 6817야드)에서 진행된다.

올해는 139명이 명단에 포함됐다. 1라운드는 오전 6시부터 오전 8시 24분까지 1번 홀과 10번 홀로 나뉘어 티샷한다.

지난해 우승자는 정동혁이다. 당시 그는 사흘 합계 214타(-2)로 두 타 차 우승을 거둔 뒤 “누구나 우승을 바라는 권위 있는 대회에서 우승해 기쁘고 좋다”고 말했다.

이번 대회에서는 김양권, 박규림, 신인식, 이종균, 전형태, 정환, 주영민, 허지백 등이 우승을 노린다.

대회 결과 1~3위에게는 트로피와 부상이, 4~5위에게는 부상이 수여된다. 우승자는 2027년 코오롱 제69회 한국오픈골프선수권대회 출전권을 받는다.

한국미드아마추어는 KGA의 내셔널 타이틀 대회로 참마루건설이 후원한다. 대회장인 골드레이크 컨트리클럽은 한국 골프 발전을 위해 이바지하는 KGA 회원사 골프장이다.