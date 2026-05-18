삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 오는 22일부터 다음 달 21일까지 한 달간 ‘장미축제(Rose Festival·사진)’를 연다. 올해 축제에서는 720품종, 300만송이 장미가 로즈가든 일대를 수놓는다.

올해 장미축제는 지난해 선보인 ‘로로티(Rose Garden Royal High Tea)’ 테마를 확장해 유럽 호텔 정원 콘셉트의 ‘호텔 로로티’로 꾸며졌다. 장미 정원 곳곳에는 우아한 조명과 음악, 아트워크가 어우러져 마치 유럽 부티크 호텔에서 휴가를 보내는 듯한 분위기를 연출한다.

최근 테마형 체험 콘텐츠를 찾는 방문객 수요가 늘면서 에버랜드도 계절 축제의 체류형 콘텐츠 강화에 힘을 싣고 있다. 축제 기간 로즈가든에는 자체 개발한 장미 품종인 ‘에버로즈’를 비롯해 세계 각국의 장미가 만개한다.

입구에는 호텔 현판과 덩굴장미를 활용한 ‘호텔 게이트’가 설치되며, 중앙에는 보랏빛 장미로 꾸민 ‘퍼플 로즈존’과 대형 샹들리에 포토존이 마련된다. 야간에는 조명 연출을 더해 낮과는 또 다른 분위기를 선사한다.

박지영 기자