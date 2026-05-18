국립생물자원관, 서울시 교육청·현대차동차·아이피씨 사회적협동조합과 업무협약 체결

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 소속 국립생물자원관은 18일 서울특별시교육청, 현대자동차, 아이피씨 사회적협동조합과 ‘컬러풀 스쿨(Colorful School)’ 운영을 위한 다자간 업무협약을 체결한다고 밝혔다.

생물다양성 보전과 자원순환 교육 사업인 ‘컬러풀 스쿨’ 사업은 ▷국립생물자원관이 운영 중인 ‘자생식물 씨앗 나눔 프로젝트’ ▷서울특별시교육청의 ‘생태전환교육 한마당의 생물다양성 실천마당’ ▷현대자동차와 아이피씨 사회적협동조합의 공유가치창출 생물다양성 보전활동 ‘컬러풀 라이프(Colorful Life)’가 융합된 체험형 교육 과정이다.

이를 위해 국립생물자원관은 전문 강사와 자생식물 씨앗을 지원한다. 서울특별시교육청은 참여 학교 선정과 행정 지원을 맡고, 현대자동차는 사업 예산과 홍보를, 아이피씨 사회적협동조합은 사업비 집행 등 행정 운영을 지원한다.

사업에 선정된 5개 중학교 환경동아리 학생들은 국립생물자원관이 제공한 층꽃나무, 꿀풀, 구절초 씨앗을 학교 내 텃밭에 직접 심고 재배하며 관찰 일지를 작성하게 된다.

운영 과정과 최종 산출물은 현대자동차의 지원으로 그림책으로 제작돼 11월 7일 국립생물자원관에서 열리는 성과공유회에서 발표될 예정이다.

유호 국립생물자원관장은 “생물다양성 보전은 미래세대를 위한 가장 중요한 사회적 투자 가운데 하나”라며 “이번 협력 사업이 학교와 지역사회, 기업이 함께 참여하는 지속 가능한 생물다양성 교육의 본보기로 발전해 우리 사회 전반에 환경 인식을 더욱 높이는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.