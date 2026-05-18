[헤럴드경제=조용직 기자] 문도엽(35·DB손해보험)이 KPGA 경북오픈에서 시즌 첫 승을 거두며 제네시스 포인트 1위에 등극했다.

문도엽은 KPGA 경북오픈 우승으로 2025년 KPGA 파운더스컵 이후 약 8개월 10일 만에 우승을 추가해 KPGA 투어 6승을 달성했다. 제네시스 포인트 1000포인트를 획득하며 총 1834.53포인트로 제네시스 포인트 1위에 올랐다.

문도엽은 “지난해 시즌 2승을 했음에도 불구하고 제네시스 포인트 6위로 시즌을 마감했다. 올해 시즌 초부터 최근까지 페이스가 좋다. 아시안투어까지 포함해 출전한 4개 대회에서 연속 톱10을 기록 중이다. 지금 흐름을 유지해 일관성 있는 플레이를 펼치는 것이 1차 목표다. 그렇게 된다면 ‘제네시스 대상’ 경쟁도 계속 할 수 있을 것”이라고 말했다.

KPGA 파운더스컵에서 우승한 오승택(28·코웰)은 KPGA 경북오픈에서 공동 3위를 기록해 1648.83포인트로 제네시스 포인트 2위에 올랐다. 제네시스 포인트 1위를 지키던 최찬(29·㈜대원플러스그룹)은 KPGA 경북오픈에서 컷탈락하며 포인트를 쌓지 못해 1608.67포인트 3위로 내려앉았다.