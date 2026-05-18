“지금도 오월 광주 계속돼…12.3 내란도 현재 진행형”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 18일 “지금도 오월 광주는 계속되고 있다”며 “12.3 내란도 아직 안 끝났고 현재 진행형”이라고 했다.

정 위원장은 이날 광주 동구 임택 동구청장 후보 선거 사무소에서 열린 현장 중앙선대위회의에서 “지금도 광주 5.18 민주화운동을 북한 소행이라거나 광주 민주 영령들을 폄훼, 조롱하는 일이 빈번하게 벌어진다. 윤 어게인을 외치고 윤석열 내란 수괴를 다시 세우려는 내란 옹호 세력도 있다”며 이같이 말했다.

그는 “저는 오늘 광주 5.18 묘지에서, 박관현, 윤상원 열사 앞에서 다짐했다”며 “헌법 전문에 5.18 정신을 수록하지 못하고 실패한 것에 대해 광주 영령들께 깊이 사죄드렸고 이번 6.3 지방선거에서 반드시 승리해 다시 광주 영령들을 찾아야겠다는 다짐을 굳게 했다”고 말했다.

아울러 “5.18에 대한 역사적 경험이 없었다면 지금의 대한민국도 없다. 정부와 민주당은 역사적 무게감과 책임을 다하고자 한다”며 “국민 앞에, 역사 앞에, 헌법 앞에, 민주주의 앞에 좀 더 겸손하게, 5.18 광주 민주 영령들께 부끄럽지 않도록 겸손하게 최선을 다하겠다”고 다짐했다.

정 위원장은 “이번 지방선거에서 헌정 질서를 위기에 빠뜨린 내란 세력을 반드시 심판하고 승리의 역사를 쓰겠다”며 “오월 정신을 이어 내일을 여는 민주당이 되겠다”고 강조했다.