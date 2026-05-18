[헤럴드경제=홍승희 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 18일 신임 상근감사위원에 이명원 전 해운대구의회 의원이 취임했다고 밝혔다.

이 위원은 부산대학교 회계학과를 졸업하고, 영산대학교 겸임교수, 해운대구의회 의장과 부산 시구 군의회 의장협의회장을 역임했다.

특히 지방의회 재임 동안 예산과 결산, 행정사무 감사와 정책 검증 등 다양한 의정활동을 수행하며 공공정책 전반에 대한 전문성을 쌓아왔다.

HUG는 “이 위원이 지방의회와 학계에서 축적한 경험과 공공정책에 대한 높은 이해를 바탕으로 기관의 투명성 제고와 내부통제 기능 강화에 기여할 것으로 기대하고 있다”고 설명했다.

이 위원은 취임사를 통해 “예방과 개선 중심의 감사, 적극행정을 지원하는 감사로 HUG가 국민에게 더욱 신뢰받는 기관이 될 수 있도록 맡은 역할에 최선을 다하겠다”며 “현장 중심의 감사활동과 예방 중심의 내부통제를 통해 투명하고 책임 있는 조직문화를 만드는 데 힘쓰겠다”는 포부를 밝혔다.

한편 HUG는 앞서 올해 목표를 ‘혁신의 원년’으로 삼고 주거 약자 보호, 주택 공급 활성화, 지방 미분양 해소에 집중하겠다고 제시했다.