[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 ‘학교 내 성희롱·성폭력 예방 카드뉴스’ 3종을 제작해 배포했다고 18일 밝혔다.

카드뉴스는 초등 저학년용, 초등 고학년용, 중·고등학생용 등 총 3종으로 제작됐다.

초등 저학년(1~3학년) 대상 카드뉴스는 ‘내 몸과 마음의 주인은 바로 나!’를 주제로 구성됐다.

중·고등학생 대상 카드뉴스는 ‘친하다고 다 괜찮을까?’를 주제로 성적 자기 결정권의 핵심인 ‘동의’의 원칙을 강조했다.

이번 카드뉴스는 성범죄 발생 연령이 점차 낮아지는 상황에 선제적으로 대응하고 학생들의 발달 특성을 고려한 맞춤형 예방 교육을 지원하기 위해 마련됐다.

특히 기존의 피해 예방 중심 교육에서 나아가 가해 행동의 문제점을 명확히 인식하도록 하고 ‘상호 존중’과 ‘동의’의 중요성을 강조하는 데 중점을 뒀다.

전우선 학생생활과장은 “앞으로도 폭력 없고 안전한 학교 환경 조성을 위해 실효성 있는 예방 교육 자료를 지속적으로 발굴·보급해 나가겠다”고 말했다.