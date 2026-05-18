[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 대구청년학교 딴길’ 참여자를 오는 20일부터 6월 10일까지 모집한다고 18일 밝혔다.

지난 2016년부터 운영해 온 이 프로그램은 청년들의 다양한 진로 탐색과 자기 성장을 지원하기 위해 체험형 진로 교육 프로그램이다.

강의 중심 교육 대신 프로젝트 수행, 현업인 멘토링, 네트워킹 등 참여형 방식으로 진행된다.

올해는 청년들의 잠재력과 끼를 발산할 수 있는 ‘나도 뮤지컬배우다’, ‘나도 연극배우다’, ‘나도 싱어송라이터다’를 비롯해 사진·영상 분야의 ‘사진으로 놀아볼과’, ‘이야기를 영상으로 남겨볼과’ 과정이 운영된다.

또 실크스크린 인쇄 도안을 제작하는 ‘실크와 스크린과’, 열무의 파종부터 수확 및 판매까지 경험하는 ‘열무농학과 열심히 농사짓자’ 등 8개 학과가 마련될 예정이다.

신청 대상은 대구시에 거주하는 19세 이상 39세 이하의 청년이다. 학과별로 15명씩 총 120명을 모집하며 신청서 제출과 함께 참가비 5만원을 입금 완료한 순서대로 접수한다.

교육은 오는 7월부터 주 1회씩 총 8회에 걸쳐 진행된다.

박윤희 대구시 청년여성교육국장은 “많은 청년들이 참여해 자신의 진로와 적성을 찾는 소중한 계기가 되길 바란다”고 말했다.