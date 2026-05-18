한국보건사회연구원 제 20차 복지패널 조사

[헤럴드경제=나은정 기자] ‘자녀는 엄마가 집에서 돌봐야 한다’는 인식이 크게 달라진 것으로 나타났다. 관련 조사가 시작된 이래 처음으로 반대가 찬성을 앞선 것이다.

18일 한국보건사회연구원의 제20차 한국복지패널 조사·분석에 따르면, 자녀를 집에서 엄마가 돌봐야 한다는 의견에 ‘반대한다’는 응답은 34.12%로, ‘동의한다’(33.83%)는 응답보다 근소하게 많았다.

구체적으로 보면 ‘반대’는 27.86%, ‘매우 반대’는 6.26%였다. 반면 ‘동의’는 26.91%, ‘매우 동의’는 6.92%로 조사됐다. ‘동의도 반대도 하지 않는다’는 응답은 32.05%였다.

이번 조사는 지난해 상반기 한국복지패널 7300가구를 대상으로 진행됐다.

특히 반대 응답이 찬성을 넘어선 것은 관련 인식 조사가 진행된 2007년 이후 처음이다. 당시에는 ‘어린 자녀는 집에서 어머니가 돌봐야 한다’는 의견에 전체의 64.7%(매우 동의 16.4%·동의 48.3%)가 동의했다. 반대 의견은 17.7%(반대 15.9%·매우 반대 1.7%)에 그쳤다.

18년이 흐른 지금 엄마가 집에서 자녀를 돌봐야 한다는 데 동의하는 비율은 33.83%로 절반 가까이 줄었다. 반면 반대 응답은 34.12%로 두 배 가까이 늘었다.

한국보건사회연구원은 2006년 출범한 한국복지패널을 매년 조사하면서 3년 주기로 복지 인식에 대한 부가조사를 실시하고 있다. 이번 조사 역시 복지 인식 부가조사 항목 중 하나다.