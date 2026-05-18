“국힘, 의석 수도 능력도 부족했던 게 사실” “공소취소·장특공·금투세 등 지선 이후 대기”

[헤럴드경제=윤채영·김도윤 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 18일 “이번 6·3 지방선거는 위험한 이재명 정권과 민주당의 독주를 견제하는 선거”라며 “국민이 내려주는 강력한 경고만이 정권 폭주를 막을 수 있다”고 밝혔다.

국민의힘 공동선거대책위원장인 송 원내대표는 이날 국회에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 “국민의힘이 부족했다. 독주를 견제하기에 의석 수도, 능력도 부족했던 게 사실”이라며 “저희 부족함을 국민 여러분이 채워주시길 당부드린다”고 말했다.

그는 “대통령 한 사람의 범죄를 없애기 위해 대통령 권력을 총동원하는 공소취소와 사법 쿠데타를 허용할 수 없다”며 “장기보유특별공제 폐지, 보유세 인상, 금융투자소득세 도입 등 지선 이후 대기 중인 세금 폭탄도 국민들은 허락하지 않을 것”이라고 주장했다.

이어 “노란봉투법으로 인한 파업대란, 산업현장의 대혼란을 이대로 방치할 수 없다”며 “공소취소를 막는 투표, 세금 폭탄을 막는 투표, 파업 대란을 저지하는 투표, 위험한 정권과 불안한 집권여당 독주를 견제하는 선택이 바로 국민의힘”이라고 강조했다.

송 원내대표는 민주당 광역단체장 후보인 정원오, 박찬대, 추미애, 전재수, 우상호 등을 거론하며 “이렇게 무능하고 품격없는 사람들을 공천하는 민주당의 오만함을 이번 선거에서 심판해야 한다”고 주장했다.

그는 아울러 “더 이상 정권이 이렇게 독주하면 나라가 위험하고 우리 미래가 불안하겠다고 생각하시는 정상적인 우리 국민들은 우리 국민의힘과 함께해주시길 간곡히 당부드린다”고 목소리를 높였다.