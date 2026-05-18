드론을 행정 장비화해 예산 절감 ‘울주 공간정보’ 탑재…정보 공유

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군 공무원이 직접 촬영해 올리는 항공영상 ‘울주 스카이맵(울주형 드론맵)’이 인력과 예산을 절감하면서 스마트 행정의 성공 사례가 되고 있다.

울주군은 올해 상반기 범서·언양·삼남·두동·두서·상북 등 서부권역 전체 면적 350㎢ 중 151㎢에 대한 촬영을 마쳐 추진율 43.1%를 기록했다. 남부권역 32㎢도 촬영해 영상을 구축했다. 이는 드론 항공영상 제작 용역 단가가 1㎢당 800만원 상당인 점을 고려하면 14억6400만의 예산을 절감한 것.

무엇보다 ‘울주 스카이맵’은 지형지물 윤곽이 뚜렷해 지적도 경계와 실제 현황을 명확히 비교할 수 있어서 성과가 크다. 또 드론 파노라마(VR) 항공영상을 통해 접근이 어려운 지역을 정밀하게 관측할 수 있다.

이번에 드론을 활용해 제작한 영상 데이터는 울주군 내부 행정 시스템인 ‘울주 공간정보 시스템’에 탑재한다. 울주군은 ▷공유재산 관리 및 무단 점유 확인 ▷각종 인허가 업무를 위한 현장 확인 ▷토지 형질 변경 확인 등 업무에 영상을 실시간으로 활용한다.

울주군은 올해 안에 서부권역의 데이터 구축을 마치고, 내년 남부권역 데이터 구축을 차질 없이 추진할 계획이다.

울주군 관계자는 “공무원이 직접 정밀한 행정 지도를 만든다는 사명감으로 울주 스카이맵 구축에 힘을 모으면서 예산도 절감하는 효과를 거두고 있다”며 설명했다.