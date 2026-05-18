대구 동구에 7번째 ‘볼보 셀렉트’ 전시장 운영 180개 항목 품질 검사 통과 차량만 판매 최대 30대 전시 가능…대구·경북 수요 대응

[헤럴드경제=정경수 기자] 볼보자동차코리아가 대구 지역에 공식 인증 중고차 전시장을 열고 중고차 판매 거점을 확대한다.

볼보코리아는 18일 대구 동구에 ‘볼보 셀렉트(SELEKT) 대구 전시장’을 신규 개설했다고 밝혔다. 김포와 수원, 부산, 성수 등에 이어 국내 7번째 인증 중고차 전시장이다.

전시장 규모는 약 200평으로 최대 30대 차량 전시가 가능하다. 차량 전시 공간과 고객 상담 공간, 라운지 등을 함께 운영한다.

이번 전시장은 대구·경북 지역 최초의 볼보 공식 인증 중고차 거점이다. 그동안 수도권과 일부 광역시 중심으로 운영되던 인증 중고차 네트워크를 지방으로 확대하는 차원이다.

판매 차량은 최초 등록 후 6년 이내 또는 주행거리 12만㎞ 미만 차량 가운데 볼보 공식 서비스센터의 품질 검사를 통과한 차량으로 한정된다. 볼보코리아는 총 180개 항목의 기술·품질 검사를 거쳐 차량을 선별한다.

인증 중고차 구매 고객에게는 일정 기간 무상 보증 수리와 긴급 출동 서비스도 제공된다. 1년 또는 2만㎞ 기준 무상 보증 수리와 3년 또는 6만㎞ 기준 긴급 출동 서비스를 지원한다.

최근 수입차 업계에서는 인증 중고차 사업 확대 움직임이 이어지고 있다. 신차 시장 성장세가 둔화하는 가운데 중고차 시장에서 브랜드 신뢰도와 잔존가치를 강화하려는 전략으로 풀이된다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “이번 볼보 셀렉트 대구 전시장 오픈으로 대구, 경북 지역 고객분들께도 볼보자동차의 엄격한 품질 기준을 충족한 인증 중고차를 소개해 드릴 수 있게 됐다”며 “차별화된 소유의 경험을 볼보 셀렉트를 통해 경험해 보시길 바란다”고 말했다.