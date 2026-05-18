미국·홍콩 실적 호조에 해외 현지 수익성 개선 해외점포 자산 51조원·자기자본 12조원 넘어

[헤럴드경제=홍태화 기자] 지난해 국내 증권사 해외점포의 당기순이익이 글로벌 증시 호조에 힘입어 70% 가까이 급증하며 6000억원을 넘어선 것으로 나타났다. 미국과 홍콩 법인을 중심으로 수익성이 크게 개선된 가운데, 해외 현지법인의 자산과 자기자본도 증가해 재무구조가 한층 강화됐다.

18일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 증권회사 해외점포 영업실적’에 따르면 증권사 16곳의 지난해 당기순이익은 4억5580만달러로 전년(2억7170만달러) 대비 67.8%(1억8410만달러) 늘었다. 증권사 작년 당기순이익의 8.7%에 달하는 수준이다.

중국(-880만달러)과 일본(-120만달러)을 제외한 13개국에서 흑자를 기록했으며, 미국(1억6070만달러)과 홍콩(1억3580만달러)에서는 각각 1억 달러 이상 이익을 거뒀다.

증권회사 해외현지법인의 총자산과 자기자본은 모두 증가해 해외 현지법인의 자본구조는 개선된 것으로 나타났다.

지난해 말 기준 해외현지법인의 자산은 357억4000만달러로 전년보다 4.3% 증가했다. 이는 해외 진출 증권사들의 자산 총계의 7.2% 수준이다.

해외현지법인 자기자본은 87억7000만달러로 전년보다 7.8% 늘었으며, 해당 증권사 자기자본의 17.3%를 차지했다.

작년 말 기준 메리츠증권을 제외한 16개 국내 증권사가 15개국에 진출해 93개(현지법인 83개·사무소 10개) 해외점포를 운영 중이다. 지역별로 보면 홍콩·싱가포르·인도네시아 등 아시아 지역이 66개로 가장 많았고, 미국 18개, 영국 7개, 그리스와 브라질 1개 등이다.

지난해 미국(4개), 홍콩(3개) 등 14개 해외점포가 신설되고 중국 해외점포 1개가 폐쇄된 가운데, 국내 증권사들의 진출 지역은 인도 등으로 다변화하는 추세다.

증권사별로는 미래에셋증권이 현지법인 26개, 사무소 3개 등 29개로 가장 많았으며, 한국투자증권 11개, NH투자증권 8개, KB증권 7개 등 순이다.