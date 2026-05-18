홍콩 전기기계서비스부와 업무협약 체결

[헤럴드경제=홍승희 기자] 국토교통부는 18일 홍콩 컨벤션센터에서 개최되는 ‘홍콩 수소 심포지엄 2026’에 참석해 홍콩 전기기계서비스부(EMSD)와 수소 생태계 전반에 걸친 정부 간 협력 강화를 위한 업무협약을 체결한다고 밝혔다. 이를 통해 국내 수소 기업의 해외 시장 진출이 더욱 활발해질 것으로 기대된다.

EMSD는 홍콩특별행정구의 가스･전기･철도안전 법규 제정∙운영 및 인･허가부서다.

이번 협약은 한국이 수소도시 조성사업을 통해 축적한 풍부한 경험을 높이 평가한 홍콩 측의 적극적인 제안으로 성사됐다. 두 기관은 수소의 생산, 저장, 운송, 활용에 이르는 생태계 전 분야에서 기술 발전과 정보 교류를 위해 상호 협력키로 뜻을 모았다.

이날 기조연설에 나선 정의경 국토부 국토도시실장은 수소도시 조성사업의 정책방향과 그 간의 추진현황을 소개하고, 한국형 수소도시 모델의 글로벌 확산을 적극적으로 추진하겠다는 의지를 밝힐 예정이다.

두 기관은 이번 업무협약을 통해 수소 관련 정책과 표준화 사례를 공유하는 한편 수소 인프라 운영 경험을 교류하고 기업간 파트너십을 통한 현지 실증 프로젝트를 지원할 계획이다.

이러한 협력은 국내 수소 기업들의 해외시장 진출을 위한 제도적 뒷받침이 될 것으로 보인다. 한국의 수소도시 구축 경험이 홍콩 현지의 인프라 도입 과정에 참고가 되어 기술 장벽 완화 및 민간 차원의 비즈니스 기회 창출이 가능할 것으로 기대된다.

정 실장은 “이번 홍콩과의 협력은 수소경제로의 전환을 가속화하고 국제 협력기반을 공고히 하는 중요한 이정표가 될 것”이라며 “앞으로도 다양한 국가 및 기관과 협력을 확대하여 수소도시 조성사업을 통해 축적된 우리 기업의 기술력과 경험을 세계 시장에 알리고 해외 진출도 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

한편 지난 2020년부터 진행된 수소도시 조성사업은 수소를 주거, 업무, 교통, 산업 등에 활용할 수 있도록 생산, 저장․이송(배관 등), 활용(연료전지, 충전소 등)할 수 있는 도시기반시설을 구축하는 차원이다.