[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주 기림사 응진전이 국가지정문화유산 보물로 지정 예고되는 등 경주지역 문화유산 3건이 국가·경북도 문화유산에 새롭게 이름을 올렸다.

18일 경주시에 따르면 2026년 상반기 국가·경북도 문화유산 지정에서 기림사 응진전이 국가지정문화유산 보물로 지정 예고됐다.

또 마석산 삼층석탑과 산구의원은 각각 경북도 유형문화유산과 등록문화유산으로 지정됐다.

문무대왕면 기림사 경내에 위치한 ‘기림사 응진전’은 기존 경북도 유형문화유산에서 국가지정문화유산 보물로 지정 예고됐다.

응진전은 1649년 영산전으로 다시 지어졌다. 이후 1729년 오백나한을 봉안했으며 현재까지 큰 훼손이나 변형 없이 원형을 유지하고 있다.

내남면 노곡리 소재 ‘마석산 삼층석탑’은 경북도 유형문화유산으로 지정됐다.

통일신라 시대 석탑인 마석산 삼층석탑은 간결한 구조와 안정감 있는 비례가 특징이다. 통일신라 석탑 양식을 계승하면서 고려시대로의 변화 양상도 보여주고 있다.

동부동 소재 ‘산구의원’은 경북도 등록문화유산으로 지정됐다. 1931년 건립된 산구의원은 당시 ‘야마구찌 병원’으로 불렸던 경주지역 최초의 서양식 의료기관이다. 현재는 화랑수련원으로 활용되고 있다.

최혁준 경주시장 권한대행은 “경주의 문화유산은 신라 천년의 역사성과 지역 정체성을 보여주는 소중한 자산”이라며 “앞으로도 문화유산의 체계적인 보존·관리와 함께 관광·교육 자원으로 적극 활용해 역사문화도시 경주의 가치를 더욱 높여 나가겠다”고 밝혔다.