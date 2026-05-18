성과급 재원·기준 두고 최종 담판…제도화 여부 놓고 진통 예상

[헤럴드경제=이태형 기자] 삼성전자 노조가 21일 총파업을 예고한 가운데, 노사가 정부 중재로 성과급 협상에 다시 나선다. 총파업 전 사실상 마지막 기회인 만큼 노사가 타협점을 찾을지 주목된다.

삼성전자 노사는 18일 오전 10시부터 정부세종청사 중앙노동위원회(중노위)에서 진행되는 2차 사후조정 회의에 참석한다.

앞서 노사는 지난 11∼12일 1차 사후조정 회의에서 합의에 이르지 못했지만, 김영훈 고용노동부 장관이 15∼16일 연이어 평택을 찾아 중재에 나서고 이재용 삼성전자 회장도 노사 대화를 호소하면서 추가 협상 테이블이 마련됐다.

중노위 사후조정에는 정해진 기한이 없다. 노사도 추가 사후조정의 기한을 못 박지 않았다.

하지만 이날부터 파업 예고일인 오는 21일까지는 사흘밖에 남지 않은 만큼 이번 조정까지 결렬되면 더 이상의 중재는 물리적으로 어렵다는 전망이다.

박수근 중노위 위원장이 사후조정을 직접 참관하기로 한 것도 이번 조정의 중요성을 보여주는 것으로 해석된다.

정부는 전날 김민석 국무총리가 삼성전자 노사 갈등과 관련해 “파업으로 국민경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면 정부는 국민 경제 보호를 위해 긴급조정을 포함한 가능한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다”고 말해 노사 양측에 대화를 통한 해결을 촉구했다.

노사가 다시 협상장에 모이게 됐지만 막판 타결이 쉽지 않다는 긴장감은 여전히 높다.

노조는 ‘연봉 50%’인 성과급 상한 폐지와 영업이익 15%를 성과급 재원으로 마련하는 지급안의 명문화를 요구하고 있다. 사측은 업계 1위 달성 시 특별 포상으로 경쟁사를 뛰어넘는 최고 수준의 보상을 하겠다면서도 성과급 상한 폐지를 제도화하는 것은 받아들일 수 없다는 입장이다.

전날 노사 사전 미팅에서는 노조가 정부의 긴급조정권 언급에 반발해 강경한 태도를 보이면서 협상 시작도 전에 난기류가 감지되기도 했다.

노조는 협상이 타결되지 않으면 21일부터 내달 7일까지 18일간 총파업을 강행할 태세다. 참여 인원은 최대 5만명에 달할 것으로 전망된다. 파업이 현실화할 경우 삼성전자 창사 이래 2번째이자 최대 규모로, 최대 100조원의 경제적 피해가 발생할 수 있다고 업계는 예상한다.