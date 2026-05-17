출고 시작부터 4배 이상 리셀가 형성

[헤럴드경제=채상우 기자] 스위스 시계 브랜드 오데마 피게(Audemars Piguet)와 스와치(Swatch)가 협업해 출시한 신제품에 전 세계 수집가들의 이목이 집중됐다.

16일(현지 시각) 블룸버그 통신과 프랑스 일간 르피가로 등에 따르면 스와치는 오데마 피게와 협업한 ‘바이오세라믹 로열 팝 컬렉션’을 출시했다.

이번 컬렉션은 오데마 피게의 대표 모델인 ‘로열 오크’ 디자인을 바탕으로 한 팝아트 스타일 제품 8종으로 구성됐다. 손목시계가 아닌 회중시계 형태로 출시됐으며 가격은 개당 400∼420달러(60만∼63만원) 수준이다.

수천만 원대부터 시작하는 오데마 피게 디자인의 시계를 상대적으로 저렴한 가격에 구매할 수 있다는 소식에 세계 각국의 스와치 매장 앞에는 대규모 인파가 몰렸다.

프랑스 등 일부 국가에서는 제품을 가장 먼저 구매하기 위해 전날부터 매장 앞에 텐트를 치고 밤샘 대기를 하는 이들도 쉽게 볼 수 있었다.

파리 외곽의 한 쇼핑센터에서는 고객들이 개장 전 철제 차단문을 강제로 열고 안으로 들어가는 장면도 포착됐다. 이 밖에도 세계 곳곳에서 혼잡과 소동이 발생해 경찰이 출동하는 사례가 이어졌다.

미국 뉴욕포스트에 따르면 타임스퀘어 스와치 매장 앞에서는 경찰의 해산 명령에 불응한 남성 1명이 체포되기도 했다.

스와치는 결국 공공 안전을 고려해 영국·프랑스·아랍에미리트(UAE)·미국 일부 매장의 운영을 중단하거나 출시 행사를 취소했다.

스와치는 소셜미디어에 올린 성명에서 “고객과 직원의 안전을 위해 한꺼번에 지나치게 많은 인원이 매장으로 몰리지 않도록 협조를 부탁한다”고 당부했다.

이번 협업 제품은 시계 애호가뿐 아니라 투기꾼들의 관심도 끌어모았다.

출시 당일 오후부터 중고 거래 플랫폼 빈티드(Vinted), 이베이(eBay), 고급 시계 전문 거래 사이트 크로노24(Chrono24) 등에는 해당 제품을 정가의 3∼4배 가격에 판매한다는 게시글이 잇따라 올라왔다.