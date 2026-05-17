14번홀까지 3홀 차 뒤집는 괴력 “뒤집을 수 있다는 생각으로 임해”

[헤럴드경제=조용직 기자] 방신실이 KLPGA투어 두산 매치플레이(총상금 10억원) 정상에 올랐다.

방신실은 17일 강원도 춘천시 라데나 골프클럽 네이처·가든 코스(파72)에서 열린 제18회 두산 매치플레이 결승에서 최은우를 연장전에서 따돌리고 시즌 첫승을 달성했다. 우승 상금은 2억5000만원이다.

2023년 KLPGA 투어에 데뷔해 첫해 2승을 거두고 지난 시즌엔 3승을 쓸어 담아 공동 다승왕에 올랐던 방신실은 지난해 9월 OK저축은행 읏맨 오픈 이후 8개월 만에 트로피를 추가하며 통산 6승째를 수확했다.

KLPGA 투어를 대표하는 장타자인 방신실은 매치플레이 대회에선 처음 우승하는 기쁨을 누렸다. 방신실은 이번 대회 조별리그 4조에서 김지수, 문정민, 김민솔을 연파하며 3연승으로 조 1위를 차지해 16강에 진출했고, 전날 16강전에서 신다인, 8강전에선 서교림을 차례로 꺾고 4강에 안착했다.

이날 앞서 열린 4강전에선 홍진영을 2홀 차로 제압한 방신실은 최은우와의 결승전에선 쉽지 않은 경기를 펼쳤다. 14번홀까지 3홀 차로 벌어지며 승부가 기우는 듯했다. 하지만 방신실은 15번 홀(파4)에서 약 7.5ｍ의 까다로운 버디 퍼트를 떨어뜨리며 틈을 좁히더니, 17번 홀(파4)에서는 최은우의 3퍼트 보기가 나오면서 파를 지킨 방신실이 마지막 홀을 남기고 한 홀 차로 압박했다.

18번 홀(파5)에선 방신실이 2ｍ 남짓한 버디 기회를 놓쳤으나 우승을 확정할 수 있었던 최은우의 파 퍼트도 홀을 외면하면서 결국 연장전이 성사됐다. 18번 홀에서 이어진 연장전에서 방신실은 3번째 샷을 그린 가장자리에 올려 무난히 파를 지켜냈고, 최은우는 프린지에서 보낸 4번째 샷 이후 부담스럽게 남은 파 퍼트를 결국 넣지 못해 승부가 갈렸다.

방신실은 우승 후 인터뷰에서 “3홀 차가 됐을 땐 뒤집을 수 있다는 희망을 갖고 있었지만, 거의 마음을 내려놓고 하늘에 결과를 맡겨야겠단 생각으로 임했다”고 말했다.

“전지훈련에서 퍼트 연습을 많이 했다. 발전하려고 노력한 것이 시즌에서 효과를 보는 것 같아서 뜻깊다”고 밝힌 그는 “간절히 원하던 시즌 첫 승을 해서 감사하고, 앞으로도 더 노력해서 다승을 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

2024년 4월 넥센·세인트나인 마스터즈 이후 2년 만에 통산 3승을 노린 최은우는 마지막 고비를 넘기지 못한 채 준우승에 만족해야 했다.

3·4위전에서는 홍진영이 박결을 한 홀 차로 물리치고 3위에 올랐다.