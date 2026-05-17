정청래 “당·정·청 일체로 전북 발전”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당이 17일 ‘텃밭’인 전북 지역을 찾아 지지층 결집을 위한 대대적인 선거전에 돌입하며 본격적인 표심 몰이에 나섰다.

전북지사 선거가 자당 이원택 후보와 김관영 무소속 후보의 양자 대결로 압축된 상황에서, 민주당은 김 후보의 선거 전략을 ‘선동’으로 규정하고 강력한 견제구를 날렸다. 특히 김 후보가 이 후보를 ‘정청래 아바타’로 명명하며 ‘친청 대 비당권파’ 구도를 형성하려 하자, 당내 친명(친이재명)계 핵심 인사들을 앞세워 전면 반격에 나섰다.

정청래 총괄 상임선대위원장과 한병도 상임공동선대위원장은 이날 오후 전주대학교에서 열린 전북도당 선거대책위원회 발족식에 동반 참석해 ‘원 팀’을 호소했다. 정 위원장은 “여당이라는 것은 대통령이 속한 당을 말한다. 그래서 민주당은 여당”이라며 “당정청(당·정부·청와대)이 한 몸, 한뜻으로 똘똘 뭉쳐 뛸 때 대한민국이 발전하고 국민이 발전한다”고 목소리를 높였다. 이어 “전북지사도 민주당, 전주시장도 민주당, 광역·기초의원도 민주당일 때 톱니바퀴처럼 잘 돌아간다”며 “원 팀, 원 보이스로 전북도민들에게 잘하겠다. 낮고 겸손한 자세로 경청하며 도민을 하늘처럼 섬기겠다”고 덧붙였다.

한 위원장 역시 “당정청, 지방 정부 원 팀, 민주당의 추진력이 필요하다. 이 추진력이 전북의 새로운 도약을 만들 수 있다”며 “하나로 똘똘 뭉쳐 전북의 승리, 민주당의 승리를 함께 만들면 좋겠다”고 화력을 보탰다.

이들의 광폭 행보는 공천 과정에서 빚어진 당내 갈등이 남아 있는 가운데 진행됐다. 김 후보가 과거 경선 과정에서 ‘대리비 지급’ 논란으로 제명된 반면, ‘식사비 제3자 대납’ 의혹을 받았던 이 후보는 신속하게 무혐의 처분을 받자 일각에서 공정성 문제를 제기하고 나선 탓이다. 실제 이날 행사장 주변에는 정 위원장의 사퇴와 출입 금지를 요구하는 시위가 벌어지기도 했다.

김 후보는 이러한 틈새를 공략해 “이번 선거는 정청래 아바타가 아닌 전북도민의 충실한 대리인을 뽑는 선거”라며 자신을 “이재명 대통령과 가장 많이 닮은 정치인”이라고 내세우는 중이다.

이에 민주당은 국회의장 본회의 표결을 앞둔 친명계 핵심 조정식 의원을 상임선대위원장으로 전격 영입하며 맞불을 놓았다. 정 위원장은 “조정식 국회의장 후보께서 의장직을 맡기 전까지 이원택 후보 상임선대위원장으로 맹활약하겠다는 포부를 갖고 있다”고 전했다. 경선 과정에 반발해 단식 농성을 벌였던 안호영 의원도 상임선대위원장으로 합류하며 단일 대오 구축에 나섰다.