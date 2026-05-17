안창호 국가인권위원회(인권위) 위원장이 올해 5·18민주화운동 기념식에 참석하지 않기로 결정했다. 지난해 기념식에서 시민들의 거센 항의를 받아 발길을 돌려야 했던 안 위원장은 올해도 비슷한 충돌 상황이 우려되자 이 같은 결정을 내린 것으로 보인다.

17일 인권위에 따르면 오는 18일 광주에서 열리는 제46주년 5·18민주화운동 기념식에 안창호 인권위원장은 참석하지 않고, 김학자·오영근·이숙진 상임위원 3명만 참석할 예정이다.

안 위원장의 불참 배경에는 과거 행적과 정국 논란에 따른 시민 사회의 반발이 자리 잡고 있다. 안 위원장은 지난 12·3 비상계엄 사태와 윤석열 전 대통령 탄핵 정국 등에서 빚어진 여러 논란 탓에 시민들의 거센 항의를 받았으며, 이로 인해 지난해 5·18민주화운동 기념식 당시 식장에 입장하지 못하고 발길을 돌린 바 있다. 인권위 안팎에서는 올해 기념식에서도 이와 유사한 항의 소동이나 충돌이 예상되자, 안 위원장이 처음부터 불참하는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 전해졌다.

한편, 이번 제46주년 5·18 민주화운동 국가기념식은 18일 광주 동구 금남로 옛 전남도청 앞에서 엄수된다. 광주의 상징적 공간인 금남로에서 국가기념식이 열리는 것은 지난 2020년 제40주년 행사 이후 6년 만이다.