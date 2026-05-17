[헤럴드경제=고은결 기자] 서울시는 김성보 시장 권한대행(행정2부시장)이 지난 16일 GTX-A 노선 구간인 영동대로 지하공간 복합개발 현장(영동대로 3공구)을 찾아 안전관리 실태를 점검했다고 17일 밝혔다.

이번 점검은 해당 현장에서 ‘철근 누락’ 시공 오류가 확인된 데 따른 것이다.

김 권한대행은 철근 누락이 발견된 지하 5층 구조물의 안전관리 및 보강 공사 추진 상황을 살펴보고, 공사 진행 현황과 구조 안전성 강화 대책, 향후 보강 계획 등을 보고받았다.

현장 점검 이후 그는 관계자들에게 “시민 안전에 대한 우려가 발생한 만큼 구조물 전반에 대한 전수조사와 추가 정밀안전 점검을 철저히 시행하라”며 “현장 품질관리와 시공·감리가 미흡했던 부분에 엄중히 책임을 물어야 한다”고 했다. 또 “보강 공사 과정에서도 품질 관리와 안전 관리를 최우선으로 추진하라”고 강조했다.

서울시는 당초 설계된 것보다 강도를 높여 보강 시공을 진행하면서도 GTX-A 개통 일정에 차질이 없도록 관리한다는 방침이다.