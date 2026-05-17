일본 정부, 7월부터 국제관광여객세 세 배 인상 현지인과 관광객 가격 다른 ‘이중가격제’ 확산 여름 휴가철부터 가족단위 여행객 비용 부담↑

[헤럴드경제=성연진 기자] 올해 여름부터 일본 여행 비용 부담이 커질 전망이다. 일본을 찾는 관광객이 급증하면서, 일본 정부가 7월 1일부터 국제선 이용객에게 부과하는 ‘국제관광여객세’를 현행 1000엔에서 3000엔으로 세 배 인상하기 때문이다. 일본인과 관광객에게 다른 가격을 적용하는 ‘이중가격제’도 확산되고 있다.

4인 가족 일본 출국세, 3만8000원→11만3000원

국제관광여객세는 일본에서 항공기나 크루즈를 이용해 출국하는 모든 여행국에게 부과된다. 일본정부관광국(JNTO)에 따르면 국제관광여객세는 일본인과 외국인을 구분하지 않지만, 일본을 찾은 해외 관광객이 가장 큰 영향을 받게 된다. 이 세금은 항공권이나 선박권 요금에 포함돼 자동으로 징수된다.

출국세가 1000엔에서 3000엔으로 늘면서, 4인 가족 기준으론 총 부담액만 1만2000엔(한화 약 11만3000원)이 될 전망이다. 하지만 6월30일까지 발권한 항공권이나 승선권으로 출국 시엔 기존 세율이 유지되고, 만 2세 미만 영유아는 과세되지 않는다.

일본 정부는 세금을 늘린 데 대해, 쾌적한 여행 환경 조성을 위한 관광 인프라 정비와 관광객 급증으로 인한 교통 혼잡 등 해결이 필요하다고 밝혔다. ‘오버투어리즘’에 대한 대응책인 것이다.

일본인 아닌가요? 돈 더내 … ‘이중가격제’ 확산

하지만 이번 조치가 ‘이중가격제’와도 맞닿아있어 이 같은 흐름은 더 확산될 것으로 보인다. 일본에선 거주민과 관광객의 요금을 다르게 책정해, 관광 수요를 조절해 덜 붐비는 대신 수익을 늘리는 방식이 전역으로 번지고 있다.

유네스코 세계문화유산인 히메지성은 올해 봄부터 18세 이상 시민에겐 1000엔, 외국인을 포함한 비거주자에게는 2500엔의 입장료를 받고 있다. 이중가격제에 따라 관광객 수는 다소 감소했지만, 쾌적한 환경이 조성됐고 전체 수입은 증가한 것으로 전해진다.

관광도시로 알려진 교토는 아예 시영버스 요금을 시민과 비시민으로 구분하려하고 있다. 230엔인 기본요금을 시민에겐 200엔으로 낮추고, 대신 외부 방문객에게 최대 400엔까지 부담하도록 하는 안을 검토중이다.

‘엔저’에 찾기 좋았던 일본, 이젠 덜 찾을까?

가깝고 비용 부담이 적었던 덕에 한국인이 많이 찾았던 일본에 대한 선호도가 감소할 지도 관심사다. 업계에선 출국세 인상 만으로 여행 수요가 줄 지는 않을 것으로 보지만, 항공권과 숙박비 등이 오르는 데다가 이중가격제마저 확산되면 가족 단위 여행객 등에겐 체감 비용 상승이 클 것으로 내다본다.

한편 일본 정부는 올해 국제관광여객세 수입이 약 1300억엔(한화 약 1조2300억원)에 이를 것으로 보고 있다. 지난해 대비 약 2.7배 증가한 규모다.